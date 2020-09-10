Рубль слегка укрепился к доллару и снизился к евро на старте торгов вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 10 сентября. Доллар слегка снижается, евро, напротив, немного подрастает на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,23-75,36 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,31 руб./$1 (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,05 руб./EUR1 (+9,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,41 копейки к уровню закрытия среды, до 81,5 рубля.

Доллар при этом оказался на 76,13 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 51,38 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов вслед за их динамикой на глобальном рынке. Евро укрепляется к доллару на Forex после падения в предыдущие дни на закрытии позиций в ожидании результатов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) позднее в четверг.

Итоги заседания ЕЦБ могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса единой европейской валюты с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

Тем не менее, регулятор, вероятно, воздержится от расширения мер стимулирования, но может подготовить почву для смягчения денежно-кредитной политики позднее в текущем году, считают аналитики и экономисты.

Цены на нефть опускаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших неожиданный рост запасов в США на 3 млн баррелей на прошлой неделе.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будет опубликован министерством энергетики США в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Накануне Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 0,1 млн баррелей в сутки, до 11,4 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,08 млн баррелей в сутки. При этом Минэнерго снизило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2020 и 2021 годах.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в четверг снизилась на 0,27% - до $40,68 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 2,5%. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,47% - до $37,87 за баррель. В среду эти контракты выросли в цене на 3,5%.

Накануне цены на нефть выросли, немного отыграв падение по итогам предыдущей сессии.