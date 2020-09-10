Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 10 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом, при этом акции технологических компаний продемонстрировали лучший однодневный рост примерно за четыре месяца, отыграв часть существенных потерь, понесенных днем ранее. Во вторник индикаторы сильно снизились, при этом Nasdaq Composite потерял более 4% на фоне продолжившейся распродажи акций технологических компаний. Nasdaq рухнул более чем на 10% за три дня с рекордного максимума, войдя в коррекцию. Потери индекса S&P 500 за три дня стали самыми существенными с июня.

Многие эксперты на Уолл-стрит полагают, что распродажа акций технологических компаний связана с опасениями, что их существенный подъем ранее подтолкнул цену бумаг к неустойчивым уровням. Между тем в среду технологический сектор вырос на 3,4%, показав максимальный однодневный прирост с 29 апреля.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в четверг на фоне восстановления американского фондового рынка после снижения на протяжении трех торговых дней. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,93%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 1,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.

Внимание трейдеров направлено на предстоящее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор, вероятно, воздержится от расширения мер стимулирования, но может подготовить почву для смягчения денежно-кредитной политики позднее в текущем году, считают аналитики и экономисты. При этом итоги заседания могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса единой европейской валюты с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют сдержанную динамику в четверг утром; дальнейшее повышение сдерживают данные Американского института нефти (API), показавшие неожиданный прирост запасов в США на 3 млн баррелей на прошлой неделе. Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будет опубликован Минэнерго США в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей. Накануне Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 0,1 млн б/с, до 11,4 млн б/с. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,08 млн б/с. При этом Минэнерго снизило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2020 и 2021 годы.

На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $40,92 за баррель, что на 0,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 2,5%. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожали всего на 0,21%, до $38,13 за баррель. В среду эти контракты выросли в цене на 3,5%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 8,303 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,601 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 сентября снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 703,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Автодор-002Р-05" (+0,48%), "РУСАЛ Братск-001Р-04" (+0,38%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-001Р-04" (-0,47%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,44%) и "РЖД-19" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс" (MOEX: SVAV)) полностью разместило дополнительный выпуск облигаций БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей по цене 100% номинала. Цене соответствует доходность к погашению на уровне 6,76% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 7 сентября. Выпуск БО-П02 с погашением в июле 2023 года был размещен 21 июля текущего года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,6% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2018 года зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 20 млрд рублей. Новый выпуск будет также размещен в рамках данной программы. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.