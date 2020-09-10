Сентябрьская коррекция на рынке акций США, скорее всего, еще не закончилась - "Фридом Финанс"

Аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов считает, что говорить об окончании сентябрьской коррекции на рынке акций США пока рано. Статистически это один из самых волатильных месяцев для глобальных площадок, отмечает он. "Зачастую осень начинается с падения индексов больше, чем на 7-8%, которые мы фиксируем сейчас. Это значит, что инвесторы все еще имеют возможность войти в качественные акции на уровнях ниже, чем сейчас. Ближайший ориентир по индексу S&P 500 составляет 3200 пунктов, это на 6% ниже текущих значений. Рынок может дойти до этой планки в ближайшие 2-3 недели. Nasdaq может за этот же период приблизиться к 10500 пунктам (еще 7,7% вниз), откуда, как мы полагаем, начнется следующая волна роста рынка", - пишет специалист компании в своем комментарии.