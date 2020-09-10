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Главная / Мнения аналитиков / Julius Baer прогнозирует рост цен на нефть в конце года до $45 за баррель
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ЦБ РФ сохранил прогноз основных макропоказателей в рамках базового сценария, ждет стабилизацию цен на нефть на уровне $50 за баррель к концу 2022 г.
10 сентября 2020 года 14:35
Julius Baer прогнозирует рост цен на нефть в конце года до $45 за баррель
Коррекция на фондовом рынке в отношении американских акций и технологического сегмента оказала влияние на рынки нефти и природного газа и вылилась в понижательное давление на котировки, констатирует главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. "Мы считаем, что спад в первую очередь связан с ростом неприятия риска, а не с изменениями фундаментальных факторов. Будучи уверенными в восстановлении экономики, мы видим, что спрос будет и дальше превышать предложение, и придерживаемся конструктивного взгляда на котировки как нефти, так и природного газа. Ожидаем, что в конце этого года цены вырастут до $45 за баррель, а цены на природный газ вырастут до $2,5 за млн британских тепловых единиц", - пишет специалист в комментарии компании.
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10 сентября 2020 года 16:39
Credit Suisse начал анализ ПАО ЛУКОЙЛ", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), рассчитанная аналитиками Credit Suisse, составляет $90 за штуку, рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была дана "покупать". По данным... читать дальше
.10 сентября 2020 года 16:11
Аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов считает, что говорить об окончании сентябрьской коррекции на рынке акций США пока рано. Статистически это один из самых волатильных месяцев для глобальных площадок, отмечает он. "Зачастую осень начинается с падения индексов больше, чем на 7-8%, которые мы... читать дальше
.10 сентября 2020 года 15:24
еще один фактор не в пользу классических ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Произошедшее укрепление рубля (пока больше похожее на временный отскок) пока слабо транслируется в рынок классических ОФЗ - доходности остаются вблизи локальных максимумов, отмечают аналитики банка. Помимо... читать дальше
.10 сентября 2020 года 13:51
Технически S&P500 выглядит более уверенно, чем в среду, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "В ходе сессии среды "быки" перехватили краткосрочную инициативу после роста выше отметки 3380. Тем не менее, индекс широкого рынка склонен к продолжению нисходящего движения, так... читать дальше
.10 сентября 2020 года 13:13
Геополитическая напряженность может сохраняться в течение еще нескольких месяцев, и на этом фоне не исключено ослабление рубля в сторону 78-80 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1, сообщается в комментарии Совкомбанка. Динамика курса рубля в этом году соответствует динамике других валют развивающихся... читать дальше
.10 сентября 2020 года 12:33
Российский рынок акций в четверг должен удержаться вблизи текущих уровней, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По оценкам Sberbank CIB, в четверг на фоне низких цен на нефть и по-прежнему актуальных геополитических рисков... читать дальше
.10 сентября 2020 года 11:53
Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе может продолжить рост, говорится в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD продолжает восходящее движение, торгуясь вблизи отметки 1,18300, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева. В четверг в центре внимания участников рынка будет... читать дальше
.10 сентября 2020 года 11:21
EBITDA Polymetal за 2022 год может оказаться на 1,8% ниже прогноза, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Polymetal в 2019 году заявлял о планах начала строительства обогатительной фабрики в Краснотурьинске в марте 2020 года, однако запуск проекта был отложен на шесть месяцев, и теперь на полную... читать дальше
.10 сентября 2020 года 10:50
Газпромбанк считает новость об объединении сервисов "Яндекс.Маркет" и "Беру" позитивной для акций Яндекса
налитики Газпромбанка рассматривают новость об объединении сервисов "Яндекс.Маркет" и "Беру" как позитивную для акций "Яндекса", сообщается в обзоре банка. Эксперты считают, что новость "Яндекса" об объединении сервисов "Яндекс.Маркет" и "Беру" является логичным шагом и позволит ускорить развитие... читать дальше
.10 сентября 2020 года 10:34
Цены на нефть марки Brent отыграли часть потерь предыдущих дней, но сантимент остается неустойчивым, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в разных странах заставляет ставить под сомнение потенциал восстановления спроса. А статистика по запасам... читать дальше
.10 сентября 2020 года 10:14
Citi снизил оценку GDR ММК на 15% и поднял оценку GDR Северстали на 6%, сохранив рекомендацию "покупать" для обеих бумаг
Citi пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. По итогам переоценки на фоне роста прогноза цен на железную руду эксперты повысили прогнозную стоимость... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:57
налитики "Атона" считают, что в четверг отечественный рынок акций откроется ростом на 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:51
читывая стабилизацию внешнего фона и удержание котировками нефти марки Brent отметки в $40/баррель, специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов предполагает, что индекс Мосбиржи попытается локально прервать снижение и удержаться в верхней половине зоны 2850-2900 пунктов при поддержке сохранения... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:42
Неоднозначный внешний фон пока не дает поводов для масштабного движения на локальном рынке акций, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2865-2885 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:32
Американская валюта в четверг может продолжить негативную динамику и протестировать поддержку на отметке 75 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Богдан Зварич считает, что перед открытием торгов четверга на российском рынке для рубля сложился противоречивый... читать дальше
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