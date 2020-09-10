Сценарий бокового движения S&P500 наиболее вероятен в ближайшие торговые сессии - "Фридом Финанс"

Технически S&P500 выглядит более уверенно, чем в среду, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "В ходе сессии среды "быки" перехватили краткосрочную инициативу после роста выше отметки 3380. Тем не менее, индекс широкого рынка склонен к продолжению нисходящего движения, так как индикатор MACD все еще находится на отрицательной территории. В случае возобновления коррекции важным уровнем поддержки для S&P500 станет область 3300-3330 пунктов. Уверенный рост выше 3455 подтвердит силу покупателей. Считаем, что сценарий бокового движения в ближайшие торговые сессии наиболее вероятен", - пишет он в комментарии компании.