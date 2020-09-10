Рынок акций в четверг должен удержаться вблизи текущих уровней - Sberbank CIB

Российский рынок акций в четверг должен удержаться вблизи текущих уровней, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

По оценкам Sberbank CIB, в четверг на фоне низких цен на нефть и по-прежнему актуальных геополитических рисков российский рынок должен удержаться вблизи текущих уровней.

Аналитики Sberbank CIB допускают, что в четверг рубль может протестировать отметку 75,20 руб./$1, а затем подорожать до 75 руб./$1.

Также специалисты Sberbank Investment Research предполагают, что в четверг рублевые ставки, вероятно, удержатся вблизи текущих уровней.

Инвесторы ждут значимой статистики из США и решений по ставке Европейского ЦБ. Аналитики Sberbank CIB считают, что в четверг под влиянием этих факторов баррель Brent, вероятно, подешевеет до менее $40,1. Впрочем, отмечают они, если американская статистика окажется лучше, чем ожидалось, не исключено, что цены попытаются подняться выше $41,2 за баррель.