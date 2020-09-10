Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе может продолжить рост - "ФИНАМ"

Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе может продолжить рост, говорится в комментарии "ФИНАМа".

Курс EUR/USD продолжает восходящее движение, торгуясь вблизи отметки 1,18300, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева.

В четверг в центре внимания участников рынка будет заседание Европейского центрального банка. Несмотря на то, что по его итогам не ожидается серьезных изменений монетарной политики регулятора, инвесторы будут внимательно следить за риторикой функционеров второго по величине мирового центрального банка в отношении недавнего укрепления евро, отмечает специалист компании.

Зайцева также обращает внимание, что заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса евро с максимальной более чем за два года отметки в $1,2000. Чиновник отметил, что "динамика курса евро/доллар имеет значение", и его сильное укрепление будет учитываться в прогнозах центробанка и отражаться параметрах денежно-кредитной политики.

"Мнение коллеги разделяют и другие руководители Европейского центрального банка, полагая, что сильное укрепление евро может отбросить назад восстановление экономики региона, негативным образом влияя на доходы европейских экспортеров и создавая предпосылки для дальнейшего снижения инфляции в еврозоне. В свою очередь это приведет к необходимости дальнейшего расширения монетарных стимулов со стороны регулятора", - пишет аналитик.

"В целом же стоит отметить, что стремительное укрепление единой европейской валюты было вызвано такими факторами как, создание в Европейском Союзе фонда поддержки экономики объемом 750 млрд евро, а также более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По мнению ряда экспертов, на заседании в четверг Европейский центральный банк может понизить прогноз инфляции на 2022 год с нынешних 1,3% до 1,2%. Снижение долгосрочного прогноза инфляции до уровня ниже 2% может потребовать от регулятора дальнейшего наращивания стимулов, - указывает Зайцева. - На дневном графике котировки EUR/USD продолжают консолидироваться вблизи уровня 1,18000. Стохастические линии находятся в зоне перепроданности в благоприятном для покупок положении, что создает предпосылки для роста по инструменту в краткосрочной перспективе".