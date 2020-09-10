Доллар может протестировать поддержку на уровне 75 руб./$1 - Промсвязьбанк

Американская валюта в четверг может продолжить негативную динамику и протестировать поддержку на отметке 75 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Главный аналитик банка Богдан Зварич считает, что перед открытием торгов четверга на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, национальная валюта получит поддержку от рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе $40,8 за баррель. С другой, давление на рубль будет оказывать умеренное ослабление валют развивающихся стран.

"В результате в начале торгов мы ожидаем консолидации в паре доллар/рубль у уровней закрытия среды. При этом в ходе дня американская валюта может продолжить негативную динамику предыдущей сессии и протестировать поддержку на отметке 75 руб./$1. Для закрепления ниже данного уровня сил у рубля может не хватить, особенно если результаты заседания ЕЦБ разочаруют, и мы увидим волну снижения пары доллар/евро на международном валютном рынке, а также в случае активизации продаж на рынке энергоносителей на слабых данных по запасам углеводородов от Минэнерго США. В результате в ходе сессии американская валюта удержит позиции в нижней половине диапазона 75-80 руб./$1", - указывает Зварич.