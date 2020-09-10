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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль, вероятно, попробует в четверг уйти под отметку 75 руб./$1 - "Алор Брокер"
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10 сентября 2020 года 09:21

Рубль, вероятно, попробует в четверг уйти под отметку 75 руб./$1 - "Алор Брокер"

Рубль в среду укрепился как на позитивном внешнем фоне, так и на ослаблении политических опасений, в паре с долларом подойдя к сильной поддержке 75 руб./$1, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Здесь же проходит и линия поддержки восходящего тренда по паре доллар/рубль. Несмотря на столь мощные технические преграды, не исключено, что в четверг рубль попробует продолжить восстановление и уйдет под отметку 75 руб./$1. Однако покупка рубля против доллара должна носить спекулятивный характер: тренд по рублю продолжает оставаться падающим, и очередное обострение отношений Россия-Запад вновь приведет к сильному падению российской валюты", - пишет Антонов в комментарии компании.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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