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Главная / Мнения аналитиков / Пандемия привела к существенному росту спредов в облигациях девелоперов и эмитентов розничной торговли - АКРА
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10 сентября 2020 года 09:11
Пандемия привела к существенному росту спредов в облигациях девелоперов и эмитентов розничной торговли - АКРА
Наибольший рост премии за риск наблюдался в облигациях эмитентов из сегмента прочей розничной торговли (непродуктовой) и недвижимости за период с декабря 2019 года до лета 2020 года, следует из аналитического комментария рейтингового агентства АКРА "Как инвесторы оценивают рынок корпоративного долга в России в период пандемии COVID-19?". "Наиболее ощутимое влияние первая волна пандемии COVID-19 оказала на сегмент прочей розничной торговли (непродуктовая розница), объем продаж которой упал после введения ограничительных карантинных мер, вызвавших взрывной рост продаж у компаний продуктовой розницы. Все это отразилось в росте G-спредов по бумагам эмитентов, относящихся к отрасли прочей розничной торговли", - отметили авторы комментария. "G-спреды по облигациям эмитентов из сектора жилищного строительства и из сегмента прочей розничной торговли в категории "A" отличались от среднего уровня G-спредов на 70 и 220 базисных пунктов, а в категории "BBB-BB" - на 240 и 320 базисных пунктов соответственно", - говорится в материалах АКРА. "В то же время, как следует из динамики G-спредов за анализируемый период, - отмечают эксперты, - инвесторы стали более лояльно относиться к облигациям, выпущенным телекоммуникационными компаниями, представителями продуктовой розницы и АПК. В указанных отраслях незначительный рост G-спредов по облигациям рейтинговой категории "BBB-BB" с короткой дюрацией объясняется небольшим количеством таких эмиссий на рынке". На облигации ведущих российских компаний с рейтингом "ААА-АА" пандемия практически не повлияла. "На российском долговом рынке в настоящее время преобладают эмиссии, выпущенные эмитентами с категорией кредитного рейтинга "AAA-AA". Положительное влияние на уровень риска таких бумаг оказывает высокое кредитное качество эмитентов, а также меры господдержки, оказываемые крупнейшим из них. Все это способствовало тому, что в анализируемый период рост G-спредов по облигациям эмитентов данной категории находился в пределах статистической погрешности", - отмечают эксперты агентства. "В высшей рейтинговой категории изменение G-спредов после первой волны пандемии COVID-19 было минимальным", - подчеркивается в аналитическом комментарии. Практически у половины бумаг, выпущенных эмитентами рейтинговой категории "А", спреды росли более чем на 25 базисных пунктов, отмечают эксперты АКРА. Это, по их мнению, соответствует умеренному росту кредитного риска. Тенденцию неравномерной переоценки рисков подтверждают и индексы доходностей долговых обязательств. Эксперты АКРА отметили, что у облигаций эмитентов, относящихся к высшим рейтинговым категориям, доходности находятся на исторических минимумах, тогда как в более низких рейтинговых категориях доходности еще не вернулись к минимальным уровням. "Отметим, что во время действия карантинных мер волатильность облигаций в разных рейтинговых категориях существенно отличалась. Это связано с различной степенью устойчивости компаний к подобным ограничениям и разной вероятностью дефолтов по данным эмитентам", - подытоживают аналитики агентства.
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10 сентября 2020 года 09:51
читывая стабилизацию внешнего фона и удержание котировками нефти марки Brent отметки в $40/баррель, специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов предполагает, что индекс Мосбиржи попытается локально прервать снижение и удержаться в верхней половине зоны 2850-2900 пунктов при поддержке сохранения... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:42
Неоднозначный внешний фон пока не дает поводов для масштабного движения на локальном рынке акций, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2865-2885 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:32
Американская валюта в четверг может продолжить негативную динамику и протестировать поддержку на отметке 75 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Богдан Зварич считает, что перед открытием торгов четверга на российском рынке для рубля сложился противоречивый... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:21
Рубль в среду укрепился как на позитивном внешнем фоне, так и на ослаблении политических опасений, в паре с долларом подойдя к сильной поддержке 75 руб./$1, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Здесь же проходит и линия поддержки восходящего тренда по паре доллар/рубль.... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:02
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для акций ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвесткомпании. Между тем прогнозная стоимость этих бумаг была повышена аналитиками на 13% - с 14100 рублей до 16000... читать дальше
.09 сентября 2020 года 19:51
Рубль вечером продолжает активно дорожать к доллару и евро благодаря улучшению ситуации на внешних рынках
Москва. 9 сентября. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в среду вечером, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике мировых рынков и активно растущей нефти. читать дальше
.09 сентября 2020 года 19:16
Рынок акций РФ подрос по индексу РТС в рамках коррекции вместе с миром, "быков" сдерживали геополитические риски
Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ в среду подрос по индексу РТС, отыгравшего на фоне укрепления рубля рубеж 1200 пунктов, внешние площадки также подавали коррекционные сигналы после отката, однако российских "быков" сдерживали геополитические риски. читать дальше
.09 сентября 2020 года 18:51
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "РусАла" на Московской бирже, отмечая, что прогнозные значения по коэффициентам "РусАла" (за исключением P/E) выглядят хуже среднеотраслевых, а показатель чистого долга остается на чрезвычайно высоком уровне, говорится в комментарии... читать дальше
.09 сентября 2020 года 18:50
Москва. 9 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подросли в рамках коррекции благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.09 сентября 2020 года 18:25
BCS GM открыл новую торговую идею в рамках pair trade: "Лонг в "префах" Сургутнефтегаза против "обычки"
BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против обыкновенных акций этой нефтекомпании" с ожидаемой доходностью 15% до конца декабря, сообщается в обзоре аналитиков... читать дальше
.09 сентября 2020 года 17:55
Инвестиции в Airbus однозначно выглядят менее рискованными, чем в Boeing, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. При нынешней цене за акцию Airbus в 70 евро эксперт оценивает ее потенциальную стоимость на ближайшие 12 месяцев в 90 евро. Это позволяет инвесторам... читать дальше
.09 сентября 2020 года 17:22
"Стабильный" прогноз Moody's для автомобильной промышленности может снова смениться на "негативный" при обострении пандемии - Julius Baer
"Стабильный" прогноз Moody's для мировой автомобильной промышленности может снова измениться на "негативный" в случае обострения пандемии COVID-19 в сочетании с мерами изоляции и продолжительной безработицей и при росте глобального объема продаж темпами ниже 6% в 2021 году, говорится в... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:56
(добавлены 4-й абзац и таблица) BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) была... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:40
CS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) была повышена рекомендация (рейтинг) с... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:19
течественный рынок акций в первой половине торгов среды проявлял неуверенность. Европейские индексы торговались в плюсе, но для местной ситуации более высокое значение имеет динамика нефти. Кроме того, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, после... читать дальше
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