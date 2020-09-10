Пандемия привела к существенному росту спредов в облигациях девелоперов и эмитентов розничной торговли - АКРА

Наибольший рост премии за риск наблюдался в облигациях эмитентов из сегмента прочей розничной торговли (непродуктовой) и недвижимости за период с декабря 2019 года до лета 2020 года, следует из аналитического комментария рейтингового агентства АКРА "Как инвесторы оценивают рынок корпоративного долга в России в период пандемии COVID-19?".

"Наиболее ощутимое влияние первая волна пандемии COVID-19 оказала на сегмент прочей розничной торговли (непродуктовая розница), объем продаж которой упал после введения ограничительных карантинных мер, вызвавших взрывной рост продаж у компаний продуктовой розницы. Все это отразилось в росте G-спредов по бумагам эмитентов, относящихся к отрасли прочей розничной торговли", - отметили авторы комментария.

"G-спреды по облигациям эмитентов из сектора жилищного строительства и из сегмента прочей розничной торговли в категории "A" отличались от среднего уровня G-спредов на 70 и 220 базисных пунктов, а в категории "BBB-BB" - на 240 и 320 базисных пунктов соответственно", - говорится в материалах АКРА.

"В то же время, как следует из динамики G-спредов за анализируемый период, - отмечают эксперты, - инвесторы стали более лояльно относиться к облигациям, выпущенным телекоммуникационными компаниями, представителями продуктовой розницы и АПК. В указанных отраслях незначительный рост G-спредов по облигациям рейтинговой категории "BBB-BB" с короткой дюрацией объясняется небольшим количеством таких эмиссий на рынке".

На облигации ведущих российских компаний с рейтингом "ААА-АА" пандемия практически не повлияла.

"На российском долговом рынке в настоящее время преобладают эмиссии, выпущенные эмитентами с категорией кредитного рейтинга "AAA-AA". Положительное влияние на уровень риска таких бумаг оказывает высокое кредитное качество эмитентов, а также меры господдержки, оказываемые крупнейшим из них. Все это способствовало тому, что в анализируемый период рост G-спредов по облигациям эмитентов данной категории находился в пределах статистической погрешности", - отмечают эксперты агентства.

"В высшей рейтинговой категории изменение G-спредов после первой волны пандемии COVID-19 было минимальным", - подчеркивается в аналитическом комментарии.

Практически у половины бумаг, выпущенных эмитентами рейтинговой категории "А", спреды росли более чем на 25 базисных пунктов, отмечают эксперты АКРА. Это, по их мнению, соответствует умеренному росту кредитного риска.

Тенденцию неравномерной переоценки рисков подтверждают и индексы доходностей долговых обязательств. Эксперты АКРА отметили, что у облигаций эмитентов, относящихся к высшим рейтинговым категориям, доходности находятся на исторических минимумах, тогда как в более низких рейтинговых категориях доходности еще не вернулись к минимальным уровням.

"Отметим, что во время действия карантинных мер волатильность облигаций в разных рейтинговых категориях существенно отличалась. Это связано с различной степенью устойчивости компаний к подобным ограничениям и разной вероятностью дефолтов по данным эмитентам", - подытоживают аналитики агентства.