10 сентября 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: открытие в "плюсе"
В четверг аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России.
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая стабилизацию внешнего фона и удержание котировками нефти марки Brent отметки в $40/баррель, предполагаем, что индекс Мосбиржи попытается локально прервать снижение и удержаться в верхней половине зоны 2850-2900 пунктов при поддержке сохранения интереса к акциям сырьевых секторов. Риски возобновления снижения в дальнейшем ввиду хрупкости внешней конъюнктуры, однако, оцениваем как высокие".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2865-2885 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2860, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию. Этому способствует неоднозначный внешний фон, который пока не дает поводов для масштабного движения на локальном рынке акций".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Металлы и нефть демонстрируют низкую волатильность, на валютном рынке также незначительные движения. Азиатские рынки преимущественно торгуются в плюсе, отыгрывая коррекционный рост в США. Собственно, фьючерсы на основные американские индексы также вышли из утренней просадки в плюс. В начале торгов российский рынок акций может показать небольшой рост".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Мощное закрытие Америки вчера и прибавляющие американские фьючерсы сегодня с утра зовут российских инвесторов попытаться начать отыгрывать потери. Откроемся мы сегодня точно в "плюсе", но пока непонятно, сможем ли развить успех в течение дня".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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10 сентября 2020 года 19:31
Москва. 10 сентября. Доллар умеренно дешевеет, евро повышается на "Московской бирже" в четверг вечером, в ходе волатильных торгов рубль растерял рост и почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
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10 сентября 2020 года 19:30
Москва. 10 сентября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вслед за фондовой Америкой, а также на фоне ослабления опасений санкционных рисков; индекс МосБиржи после локального отката ниже 2860 пунктов отскочил в район 2900 пунктов, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум с начала марта акции "АЛРОСА" на фоне корпоративных новостей. читать дальше
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10 сентября 2020 года 19:15
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 9 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
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10 сентября 2020 года 18:43
Москва. 10 сентября. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка снизились, в то время как остальные бумаги немного подросли в цене на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала и достаточного объема ликвидности у отечественных участников рынка. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня. читать дальше
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10 сентября 2020 года 18:31
Базовый сценарий на конец недели для индекса РТС - около 1220 пунктов, для индекса Мосбиржи - подъем выше 3000 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
Индекс РТС в течение торгов четверга смог отыграть вверх 1,5% и довольно уверенно закрепился выше 1200 пунктов, констатирует аналитик... читать дальше
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10 сентября 2020 года 17:27
ероятно, на американском рынке акций продолжится коррекционное восстановление высокотехнологичных бумаг, хотя оно уже не будет столь сильным, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Соотношение прибыли к цене акций слишком высокое, чтобы побуждать... читать дальше
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10 сентября 2020 года 16:39
Credit Suisse начал анализ ПАО ЛУКОЙЛ", сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), рассчитанная аналитиками Credit Suisse, составляет $90 за штуку, рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была дана "покупать".
По данным... читать дальше
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10 сентября 2020 года 16:11
Аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов считает, что говорить об окончании сентябрьской коррекции на рынке акций США пока рано. Статистически это один из самых волатильных месяцев для глобальных площадок, отмечает он. "Зачастую осень начинается с падения индексов больше, чем на 7-8%, которые мы... читать дальше
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10 сентября 2020 года 16:00
Москва. 10 сентября. Доллар ускорил темпы снижения, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в четверг днем, в ходе волатильных торгов рубль укрепляется к бивалютной корзине. читать дальше
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10 сентября 2020 года 15:24
еще один фактор не в пользу классических ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка.
Произошедшее укрепление рубля (пока больше похожее на временный отскок) пока слабо транслируется в рынок классических ОФЗ - доходности остаются вблизи локальных максимумов, отмечают аналитики банка.
Помимо... читать дальше
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10 сентября 2020 года 14:35
Коррекция на фондовом рынке в отношении американских акций и технологического сегмента оказала влияние на рынки нефти и природного газа и вылилась в понижательное давление на котировки, констатирует главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius... читать дальше
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10 сентября 2020 года 13:51
Технически S&P500 выглядит более уверенно, чем в среду, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "В ходе сессии среды "быки" перехватили краткосрочную инициативу после роста выше отметки 3380. Тем не менее, индекс широкого рынка склонен к продолжению нисходящего движения, так... читать дальше
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10 сентября 2020 года 13:13
Геополитическая напряженность может сохраняться в течение еще нескольких месяцев, и на этом фоне не исключено ослабление рубля в сторону 78-80 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1, сообщается в комментарии Совкомбанка.
Динамика курса рубля в этом году соответствует динамике других валют развивающихся... читать дальше
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10 сентября 2020 года 12:33
Российский рынок акций в четверг должен удержаться вблизи текущих уровней, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
По оценкам Sberbank CIB, в четверг на фоне низких цен на нефть и по-прежнему актуальных геополитических рисков... читать дальше
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10 сентября 2020 года 11:53
Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе может продолжить рост, говорится в комментарии "ФИНАМа".
Курс EUR/USD продолжает восходящее движение, торгуясь вблизи отметки 1,18300, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева.
В четверг в центре внимания участников рынка будет... читать дальше
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