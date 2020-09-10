Утренние прогнозы: открытие в "плюсе"

В четверг аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России.

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая стабилизацию внешнего фона и удержание котировками нефти марки Brent отметки в $40/баррель, предполагаем, что индекс Мосбиржи попытается локально прервать снижение и удержаться в верхней половине зоны 2850-2900 пунктов при поддержке сохранения интереса к акциям сырьевых секторов. Риски возобновления снижения в дальнейшем ввиду хрупкости внешней конъюнктуры, однако, оцениваем как высокие".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2865-2885 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2860, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию. Этому способствует неоднозначный внешний фон, который пока не дает поводов для масштабного движения на локальном рынке акций".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Металлы и нефть демонстрируют низкую волатильность, на валютном рынке также незначительные движения. Азиатские рынки преимущественно торгуются в плюсе, отыгрывая коррекционный рост в США. Собственно, фьючерсы на основные американские индексы также вышли из утренней просадки в плюс. В начале торгов российский рынок акций может показать небольшой рост".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Мощное закрытие Америки вчера и прибавляющие американские фьючерсы сегодня с утра зовут российских инвесторов попытаться начать отыгрывать потери. Откроемся мы сегодня точно в "плюсе", но пока непонятно, сможем ли развить успех в течение дня".