Акции технологических компаний США продемонстрировали лучший однодневный рост примерно за четыре месяца

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом, при этом акции технологических компаний продемонстрировали лучший однодневный рост примерно за четыре месяца, отыграв часть существенных потерь, понесенных днем ранее.

Накануне индикаторы сильно снизились, при этом Nasdaq Composite потерял более 4% на фоне продолжившейся распродажи акций технологических компаний. Nasdaq рухнул более чем на 10% за три дня с рекордного максимума, войдя в коррекцию. Потери индекса S&P 500 за три дня стали самыми существенными с июня.

Многие эксперты на Уолл-стрит полагают, что распродажа акций технологических компаний связана с опасениями, что их существенный подъем ранее подтолкнул цену бумаг к неустойчивым уровням.

Между тем в среду технологический сектор вырос на 3,4%, показав максимальный однодневный прирост с 29 апреля.

"Мы должны были увидеть скачок", - сказал главный исполнительный директор Tribeca Trade Group Кристиан Фромхерц, которого цитирует CNBC.

Между тем он выразил осторожность по поводу восстановления котировок, отметив необходимость следить за тем, сможет ли оно продлиться.

Фондовые индексы замедлили рост в последние минуты торгов после того, как газета The Wall Street Journal сообщила, что китайская ByteDance и правительство США обсуждают способы избежать продажи американских операций платформы для обмена короткими видео TikTok.

Котировки акций Apple Inc. (SPB: AAPL) увеличились на 4% после снижения на 6,7% накануне.

Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG) прибавили в цене 1,55%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - 4,26%, Facebook Inc. (SPB: FB) - 0,9%.

Акции Tesla Inc. (SPB: TSLA) подорожали на 10,2%. Во вторник они потеряли в цене 21,1% и перешли ко второму в текущем году "медвежьему" тренду. Дневное падение котировок стало рекордным для компании, пишет CNBC.

Тем временем акции Slack Technologies Inc. упали на 13,9%, несмотря на то, что американский разработчик приложения для обмена сообщениями во втором квартале 2021 финансового года продемонстрировал сокращение убытка и значительный рост числа клиентов, хотя некоторые пользователи сократили использование инструментов для совместной работы.

Цена бумаг Lyft Inc. (SPB: LYFT) снизилась на 0,8%, хотя американский сервис заказа такси сообщил о продолжающемся восстановлении бизнеса после резкого падения спроса на услуги такси из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. подешевели на 3,3%. Американская авиакомпания ухудшила прогнозы как для выручки, так и для провозных емкостей на третий квартал 2020 года, ожидая сохранения слабого туристического спроса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 439,58 пункта (1,60%) - до 27940,47 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 67,12 пункта (2,01%) и составил 3398,96 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 293,87 пункта (2,71%) - до 11141,56 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в четверг на фоне восстановления американского фондового рынка после снижения на протяжении трех торговых дней.

"Восстановление рынков позволяет предположить, что инвесторы сохраняют уверенность в экономических перспективах", - отмечает старший рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch. По его словам, основную поддержку индексам по-прежнему оказывают надежды на создание вакцины от коронавируса, несмотря на задержки в ее разработке. Кроме того, они получают мощную поддержку со стороны Федеральной резервной системы США

Многие эксперты на Уолл-стрит полагают, что распродажа акций технологических компаний в последние дни связана с опасениями, что их существенный подъем ранее подтолкнул цену бумаг к неустойчивым уровням.

Внимание трейдеров направлено на предстоящее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор, вероятно, воздержится от расширения мер стимулирования, но может подготовить почву для смягчения денежно-кредитной политики позднее в текущем году, считают аналитики и экономисты.

При этом итоги заседания могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса единой европейской валюты с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 0,8%.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растут на 2,7%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 1,5%. Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. дешевеют на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,2%.

Акции Yum China Holdings Inc., оператора ресторанов быстрого питания KFC, Pizza Hut и Taco Bell в Китае, подешевели более чем на 4% на дебютных торгах после размещения на Гонконгской фондовой бирже.

В лидерах роста в Гонконге оказались бумаги китайского производителя электроники Xiaomi Corp., которые подорожали на 3,4%. Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повысилась на 2,5%.

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 1,1%.

Котировки акций Kakao Games Corp., игрового подразделения ведущего в Южной Корее оператора приложения для обмена сообщениями, подскочили в цене более чем вдвое в ходе дебютных торгов на бирже Kosdaq. Также подорожали акции его материнской компании - Kakao Corp., цена которых выросла на 1,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 1,9%, производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. - на 4,9%. Акции автопроизводителя Kia Motors Corp. дорожают на 0,2%, котировки еще одного представителя отрасли Hyundai Motor Co. поднимаются на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 0,5% и 1,5% соответственно.

Цены на нефть опускаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших неожиданный рост запасов в США на 3 млн баррелей на прошлой неделе.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будет опубликован министерством энергетики США в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Накануне Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 0,1 млн б/с, до 11,4 млн б/с. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,08 млн б/с.

При этом, Минэнерго снизило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2020 и 2021 годы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК в четверг составляет $40,7 за баррель, что на $0,09 (0,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,01 (2,5%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $37,89 за баррель, что на $0,16 (0,42%) ниже уровня предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $1,29 (3,5%).

Накануне цены на нефть выросли, немного отыграв падение по итогам предыдущей сессии.

"Нефть подорожала, восстанавливаясь с перепроданных уровней", - отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж.

"Волатильность рынка, которую мы видели на прошлой неделе, отражает значительную неопределенность перспектив спроса на нефть", - цитирует Раджа MarketWatch.