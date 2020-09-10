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10 сентября 2020 года 09:02
Ренессанс Капитал снизил рекомендацию для акций Полюса до "держать" в связи с ростом котировок
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для акций ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвесткомпании. Между тем прогнозная стоимость этих бумаг была повышена аналитиками на 13% - с 14100 рублей до 16000 рублей за штуку на фоне снижения премии за риск. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Полюса", основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 18524 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость бумаг золотодобытчика составляет порядка 16675 рублей за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Полюс
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10 сентября 2020 года 09:51
читывая стабилизацию внешнего фона и удержание котировками нефти марки Brent отметки в $40/баррель, специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов предполагает, что индекс Мосбиржи попытается локально прервать снижение и удержаться в верхней половине зоны 2850-2900 пунктов при поддержке сохранения... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:42
Неоднозначный внешний фон пока не дает поводов для масштабного движения на локальном рынке акций, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2865-2885 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:32
Американская валюта в четверг может продолжить негативную динамику и протестировать поддержку на отметке 75 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Богдан Зварич считает, что перед открытием торгов четверга на российском рынке для рубля сложился противоречивый... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:21
Рубль в среду укрепился как на позитивном внешнем фоне, так и на ослаблении политических опасений, в паре с долларом подойдя к сильной поддержке 75 руб./$1, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Здесь же проходит и линия поддержки восходящего тренда по паре доллар/рубль.... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:11
Пандемия привела к существенному росту спредов в облигациях девелоперов и эмитентов розничной торговли - АКРА
Наибольший рост премии за риск наблюдался в облигациях эмитентов из сегмента прочей розничной торговли (непродуктовой) и недвижимости за период с декабря 2019 года до лета 2020 года, следует из аналитического комментария рейтингового агентства АКРА "Как инвесторы оценивают рынок корпоративного... читать дальше
.09 сентября 2020 года 19:51
Рубль вечером продолжает активно дорожать к доллару и евро благодаря улучшению ситуации на внешних рынках
Москва. 9 сентября. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в среду вечером, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике мировых рынков и активно растущей нефти. читать дальше
.09 сентября 2020 года 19:16
Рынок акций РФ подрос по индексу РТС в рамках коррекции вместе с миром, "быков" сдерживали геополитические риски
Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ в среду подрос по индексу РТС, отыгравшего на фоне укрепления рубля рубеж 1200 пунктов, внешние площадки также подавали коррекционные сигналы после отката, однако российских "быков" сдерживали геополитические риски. читать дальше
.09 сентября 2020 года 18:51
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "РусАла" на Московской бирже, отмечая, что прогнозные значения по коэффициентам "РусАла" (за исключением P/E) выглядят хуже среднеотраслевых, а показатель чистого долга остается на чрезвычайно высоком уровне, говорится в комментарии... читать дальше
.09 сентября 2020 года 18:50
Москва. 9 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подросли в рамках коррекции благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.09 сентября 2020 года 18:25
BCS GM открыл новую торговую идею в рамках pair trade: "Лонг в "префах" Сургутнефтегаза против "обычки"
BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против обыкновенных акций этой нефтекомпании" с ожидаемой доходностью 15% до конца декабря, сообщается в обзоре аналитиков... читать дальше
.09 сентября 2020 года 17:55
Инвестиции в Airbus однозначно выглядят менее рискованными, чем в Boeing, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. При нынешней цене за акцию Airbus в 70 евро эксперт оценивает ее потенциальную стоимость на ближайшие 12 месяцев в 90 евро. Это позволяет инвесторам... читать дальше
.09 сентября 2020 года 17:22
"Стабильный" прогноз Moody's для автомобильной промышленности может снова смениться на "негативный" при обострении пандемии - Julius Baer
"Стабильный" прогноз Moody's для мировой автомобильной промышленности может снова измениться на "негативный" в случае обострения пандемии COVID-19 в сочетании с мерами изоляции и продолжительной безработицей и при росте глобального объема продаж темпами ниже 6% в 2021 году, говорится в... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:56
(добавлены 4-й абзац и таблица) BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) была... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:40
CS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) была повышена рекомендация (рейтинг) с... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:19
течественный рынок акций в первой половине торгов среды проявлял неуверенность. Европейские индексы торговались в плюсе, но для местной ситуации более высокое значение имеет динамика нефти. Кроме того, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, после... читать дальше
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