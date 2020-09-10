Ренессанс Капитал снизил рекомендацию для акций Полюса до "держать" в связи с ростом котировок

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для акций ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Между тем прогнозная стоимость этих бумаг была повышена аналитиками на 13% - с 14100 рублей до 16000 рублей за штуку на фоне снижения премии за риск.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Полюса", основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 18524 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость бумаг золотодобытчика составляет порядка 16675 рублей за штуку.