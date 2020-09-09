Рынок акций РФ подрос по индексу РТС в рамках коррекции вместе с миром, "быков" сдерживали геополитические риски

Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ в среду подрос по индексу РТС, отыгравшего на фоне укрепления рубля рубеж 1200 пунктов, внешние площадки также подавали коррекционные сигналы после отката, однако российских "быков" сдерживали геополитические риски.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2876,07 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1201,34 пункта (+1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,2%.

Доллар упал до 75,42 рубля (-0,86 рубля), золото стоит $1950,5 за тройскую унцию (+0,4%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-3,2%, до 1890 рублей), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Цена размещения в рамках сделки по продаже 3,4% акций Polymetal в формате ускоренного формирования книги заявок накануне составила 1900 рублей за акцию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию организаторов. Продающим акционером выступил банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) : реализовав 16 млн акций по 1900 рублей, он без учета комиссий выручит 30,4 млрд рублей.

Выросли в цене акции ММК (+2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +1,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), МТС (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), НЛМК (MOEX: NLMK) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и 0,1% "префы").

Поставки газа "Газпрома" в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" в июле и августе выросли примерно до 12 млн куб. м в сутки с 10 млн куб. м в июне, следует из данных "Газпрома".

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в июле восстановилась до $86 за тысячу кубометров с $82 в июне (в мае - $94), следует из данных ФТС России. В январе, по данным Федеральной таможенной службы, средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" составляла $162 за тысячу кубометров, в феврале - $143, в марте - $125, в апреле - $109. Считается, что уровень безубыточности поставок российского газа в Европу находится на отметке $100 за тысячу кубометров.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле текущего года к предыдущему месяцу увеличился на 75,7%, сообщила ФТС. При этом доходы от экспорта СПГ увеличились на 79,4% - до $1 млрд.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ в среду делал попытки восстановления, однако рост сдерживался геополитическими рисками. На мировых площадках пессимизм сохраняется, перспективы в части спроса на нефть усугубляют общий негативный фон. Рост числа зараженных COVID-19 в США, Европе и Азии вызывает опасения, особенно после того, как компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины против коронавируса.

Падение стоимости нефти может быть связано с тем, что рынок чрезмерно сильно прореагировал на снижение цен по октябрьским контрактам Саудовской Аравией на прошлой неделе, отмечает эксперт.

Как говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ в среду проявил неуверенность. Европейские индексы торговались в "плюсе", подросла нефть, и после нескольких дней ослабления рубль начал отыгрывать потери. Акции "Газпрома" умеренно подросли на новостях о том, что поставки в июле и августе в Китай выросли до 12 млн кубометров в сутки. Впрочем, для "Газпрома" пока более важным остается новостной поток, поступающий из Европы. Польша предложила европейцам вложиться в трубопровод Baltic Pipeline, который будет транспортировать газ из Норвегии. Провалившиеся в первые дни недели представители высокотехнологичного сектора "Яндекс" и Mail.ru Group (MOEX: MAIL) в среду показали коррекционный рост вслед за восстановлением индекса Nasdaq. Также позитивно торговались металлурги, которых ждет оживление спроса на фоне повышения доступности ипотеки.

Компания AstraZeneca сообщила о приостановке испытаний своей вакцины против COVID-19. Как минимум, испытания остановлены в Японии из-за выявления серьезных побочных эффектов. Также существенное снижение наблюдалось в акциях авиаперевозчиков на фоне роста статистики заболеваемости COVID-19. Турция пока не отказалась от туристического сезона, но маски стали обязательным атрибутом даже на пляже. Соответственно, под угрозой оказалось едва наметившееся восстановление авиаперевозок пассажиров внутри европейского континента, отмечает эксперт.

В инвестиционном банке Morgan Stanley (SPB: MS) полагают, что во II полугодии 2021 года цена на Brent поднимется до $50 за баррель на фоне слабого доллара и более высокой инфляции. Однако в краткосрочной перспективе аналитики организации все же отмечают риски в виде слабого восстановления спроса, высоких запасов и наличия значительных резервных мощностей. Признаки второй волны COVID-19 угрожают новым спадом спроса на топливо как в авиаперевозках, так и прочей социальной активности. Естественно, что новости от AstraZeneca ставят под сомнение другие программы испытания кандидатов на вакцины. Увеличение сроков поступления вакцин на рынок может также продлить время вялого восстановления экономической активности в мире, полагает аналитик.

В США кандидат в президенты от демократов Джо Байден предложил изменения в налоговое законодательство, которые предполагают увеличение налогов на офшорные операции, а также снижение налогов для компаний, которые создают рабочие места для американцев. Кроме того, предусматривается минимальный налог на прибыль от экспортных продаж в размере 21%. Российский рынок приостановил в среду падение, но пока коррекции вверх мешает укрепление рубля, считает Кочетков.

Как отмечает старший персональный брокер компании "БКС Брокер" Антон Алешин, рынок акций РФ остается под давлением, поскольку на первый план для инвесторов выходят геополитические риски.

Из негативных внешних факторов можно выделить напряженность между США и КНР, рост заражений COVID-19 в мире и опасения за перспективы мировой экономики в отсутствие ясности в дальнейших фискальных стимулах.

Котировки акций НЛМК нейтрально отреагировали на сообщения об аварии на "Стойленском ГОКе". Пока не ясно, сколько продлится ремонт и, соответственно, каким будет влияние в целом, но из-за инцидента производственный план по железной руде может быть снижен, что может оказать как минимум небольшое негативное влияние на финансовые показатели компании, учитывая долю СГОКа в EBITDA (43% во втором квартале).

Акции "Норникеля" просели после сообщений о том, что Росприроднадзор нашел 139 нарушений у компании. Потенциальные новые штрафы за нарушения, вероятно, будут незначительными в сравнении с существенным штрафом в размере $2,1 млрд за разлив топлива в мае 2020 года и окажут ограниченное влияние на финансовые результаты компании.

Подорожали акции "РусГидро" после заявления накануне совета директоров компании о рекомендации выплаты дивидендов за 2019 год. Размер выплат совпал с ожиданиями и минимальным уровнем в рамках дивидендной стратегии компании. Данную новость можно расценивать как нейтральную, считает Алешин.

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, нисходящая коррекция на мировых рынках затронула сильнее всего высокотехнологичный сектор, в отдельных сегментах которого цены ранее выросли до максимальных уровней за несколько десятилетий.

Падение цен на нефть было обусловлено как общей динамикой рынков, так и несколькими публикациями, в которых анализировалось замедлившееся в последние дни восстановление спроса на сырье. Компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса на последнем этапе из-за ухудшения состояния одного из участников - эти новости стали для рынков дополнительным поводом усомниться в перспективах успешной вакцинации в краткосрочной перспективе.

Инвесторы продолжают следить за новостями из Белоруссии и за политической реакцией Запада на инцидент с Алексеем Навальным. Германские официальные лица высказывались как за, так и против остановки строительства трубопровода "Северный поток 2" в качестве ответной меры. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение еще не принято, подчеркнув, что ответные меры будут приниматься на уровне Евросоюза, а не отдельно Германии. Министры иностранных дел G7 призвали правительство РФ провести расследование инцидента с Навальным, отмечает аналитик.

В США во вторник индексы упали на 2,3-4,2%, лидировал технологический Nasdaq (-4,2%) на фоне опасений эскалации конфликта США и Китая. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем.

В среду в Азии также преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite потерял 1,9%, гонконгский Hang Seng - 0,6%), однако отскочила вверх Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 1,4-2,1%), корректируется Америка (индекс S&P 500 прибавил 2,2% и превысил 3400 пунктов).

Помимо усиления напряженности в американо-китайских отношениях, негативное влияние на настроения инвесторов оказали ранее проблемы у компании AstraZeneca с испытанием вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Клинические испытания вакцины AstraZeneca были приостановлены для расследования "потенциально необъяснимой болезни" у одного из участников, сообщила компания во вторник. Отмечается, что это недомогание может быть и не вызвано вакциной. Однако ситуация требует проверки.

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на инцидент с оппозиционером Навальным ЕС должен отреагировать совместно, передает в среду агентство Bloomberg. "Делом Навального ЕС должен заниматься совместно", - приводит агентство слова вице-канцлера. Он подчеркнул, что Берлин не может принять инцидент с Навальным, и призвал российские власти помочь с прояснением обстоятельств случившегося.

Тем временем, послу Германии в РФ заявлен решительный протест в связи с обвинениями и ультиматумами Берлина в адрес Москвы, сообщили в среду в МИД России. "Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

Нефть в среду также отскакивает вверх после обновления 3-месячных минимумов; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,15 выше уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $40,66 за баррель (+2,2% и -5,3% во вторник), октябрьская цена WTI - $37,92 за баррель (+3,2% и -7,6% накануне).

В последние дни нефтяные цены снижались под воздействием нескольких негативных факторов, включая окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах. В августе Китай импортировал 11,23 млн б/с по сравнению с 12,13 млн б/с месяцем ранее и рекордными 12,99 млн б/с в июне. Однако в годовом выражении импорт в прошлом месяце вырос на 12,6%.

Помимо этого, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в среду выступили акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+7,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,7%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,5%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,7%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-9,9% и -11,2% "префы"), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-3,7%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-3,6%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,444 млрд рублей (из них 10,042 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,361 млрд рублей - на бумаги "Яндекса").