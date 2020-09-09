Цены евробондов РФ в среду подросли благодаря активизировавшемуся спросу на рисковые активы

Москва. 9 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подросли в рамках коррекции благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 8 сентября и составила 114,5% от номинала, что соответствует доходности 1,94% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 102,19% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,14% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1 пункт, до 180 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 69 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 140,11% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта, до 3,36% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 57 базисных пунктов - до 135,02% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,335% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению ко вторнику на 7,5 базисного пункта - до 114,9% от номинала, что соответствует доходности 1,98% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему дню), евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 2 базисных пункта, до 110,35% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,36% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 95 базисных пунктов - до 133,98% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,325% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене на 19 базисных пунктов, до 112,89% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта, до 2,195% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдался коррекционный рост котировок после нескольких дней падения. При этом снижение доходности десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году составило порядка 4 базисных пунктов, до 2,41% годовых. В этом же диапазоне, от 2 до 7 базисных пунктов, снизились процентные ставки десятилетних суверенных бумаг других emerging markets. То есть ценовой рост отмечался во всем сегменте долговых бумаг развивающихся стран благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. В условиях относительно стабильной динамики US Treasuries это привело к сужению кредитных премий приблизительно на те же самые величины - 2-7 базисных пунктов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.