09 сентября 2020 года 18:50
Цены евробондов РФ в среду подросли благодаря активизировавшемуся спросу на рисковые активы
Москва. 9 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подросли в рамках коррекции благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 8 сентября и составила 114,5% от номинала, что соответствует доходности 1,94% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 102,19% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,14% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1 пункт, до 180 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 69 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 140,11% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта, до 3,36% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 57 базисных пунктов - до 135,02% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,335% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению ко вторнику на 7,5 базисного пункта - до 114,9% от номинала, что соответствует доходности 1,98% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему дню), евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 2 базисных пункта, до 110,35% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,36% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 95 базисных пунктов - до 133,98% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,325% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене на 19 базисных пунктов, до 112,89% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта, до 2,195% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдался коррекционный рост котировок после нескольких дней падения. При этом снижение доходности десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году составило порядка 4 базисных пунктов, до 2,41% годовых. В этом же диапазоне, от 2 до 7 базисных пунктов, снизились процентные ставки десятилетних суверенных бумаг других emerging markets. То есть ценовой рост отмечался во всем сегменте долговых бумаг развивающихся стран благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. В условиях относительно стабильной динамики US Treasuries это привело к сужению кредитных премий приблизительно на те же самые величины - 2-7 базисных пунктов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
09 сентября 2020 года 19:51
Москва. 9 сентября. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в среду вечером, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике мировых рынков и активно растущей нефти. читать дальше
.
09 сентября 2020 года 19:16
Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ в среду подрос по индексу РТС, отыгравшего на фоне укрепления рубля рубеж 1200 пунктов, внешние площадки также подавали коррекционные сигналы после отката, однако российских "быков" сдерживали геополитические риски. читать дальше
.
09 сентября 2020 года 18:51
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "РусАла" на Московской бирже, отмечая, что прогнозные значения по коэффициентам "РусАла" (за исключением P/E) выглядят хуже среднеотраслевых, а показатель чистого долга остается на чрезвычайно высоком уровне, говорится в комментарии... читать дальше
.
09 сентября 2020 года 18:25
BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против обыкновенных акций этой нефтекомпании" с ожидаемой доходностью 15% до конца декабря, сообщается в обзоре аналитиков... читать дальше
.
09 сентября 2020 года 17:55
Инвестиции в Airbus однозначно выглядят менее рискованными, чем в Boeing, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. При нынешней цене за акцию Airbus в 70 евро эксперт оценивает ее потенциальную стоимость на ближайшие 12 месяцев в 90 евро. Это позволяет инвесторам... читать дальше
.
09 сентября 2020 года 17:22
"Стабильный" прогноз Moody's для мировой автомобильной промышленности может снова измениться на "негативный" в случае обострения пандемии COVID-19 в сочетании с мерами изоляции и продолжительной безработицей и при росте глобального объема продаж темпами ниже 6% в 2021 году, говорится в... читать дальше
.
09 сентября 2020 года 16:56
(добавлены 4-й абзац и таблица)
BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.
По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) была... читать дальше
.
09 сентября 2020 года 16:40
CS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.
По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) была повышена рекомендация (рейтинг) с... читать дальше
.
09 сентября 2020 года 16:19
течественный рынок акций в первой половине торгов среды проявлял неуверенность. Европейские индексы торговались в плюсе, но для местной ситуации более высокое значение имеет динамика нефти. Кроме того, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, после... читать дальше
.
09 сентября 2020 года 15:58
Технически индекс S&P500 продолжает проявлять признаки краткосрочной слабости, отмечает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Он пробил важную поддержку на отметке 3350, чем ухудшил свои краткосрочные перспективы. Индикатор RSI ушел ниже нейтрального уровня 50, подтверждая... читать дальше
.
09 сентября 2020 года 15:46
Москва. 9 сентября. Доллар и евро после роста на старте торгов перешли к снижению на "Московской бирже" в среду днем; после падения в предыдущие дни рубль развернулся вверх и немного восстанавливается к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике мировых рынков и возобновившей повышение нефти. читать дальше
.
09 сентября 2020 года 15:17
Снижение цен на нефть к концу недели может возобновиться на фоне неблагоприятного внешнего фона, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Инвесторы в среду сосредоточат внимание прежде всего на ежемесячном обзоре нефтяного рынка от Управления... читать дальше
.
09 сентября 2020 года 14:50
Цены на природный газ резко снизились на фоне роста неприятия рисков в связи со спадом на фондовых рынках, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Норберта Рюкера. Он считает, что фундаментальные факторы не изменились, а причиной снижения является то, что в Европе разгораются споры по поводу... читать дальше
.
09 сентября 2020 года 14:25
ВТБ Капитал" добавил акции Polymetal (MOEX: POLY) в стратегические портфели акций РФ на покупку: "Портфель наиболее привлекательных акций" и "Портфель торговых идей на покупку", сообщается в обзоре инвестбанка.
Таким образом, в "Портфель наиболее привлекательных акций" от экспертов "ВТБ Капитала"... читать дальше
.
09 сентября 2020 года 13:54
Уровни 75 руб./$1 и 90 руб./EUR1 отражают ожидания новых санкций, тогда как сами санкции, если и будут, то скорее всего окажутся точечно направлены против отдельных физлиц и организаций и не затронут финансовую систему РФ в целом, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и... читать дальше
.