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09 сентября 2020 года 17:22
"Стабильный" прогноз Moody's для автомобильной промышленности может снова смениться на "негативный" при обострении пандемии - Julius Baer
"Стабильный" прогноз Moody's для мировой автомобильной промышленности может снова измениться на "негативный" в случае обострения пандемии COVID-19 в сочетании с мерами изоляции и продолжительной безработицей и при росте глобального объема продаж темпами ниже 6% в 2021 году, говорится в комментарии аналитика Julius Baer Урса Дитхельма. Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз для мировой автомобильной промышленности с "негативного" на "стабильный" на основе нового прогноза по сектору на следующие 12-18 месяцев. Ожидается, что после достижения дна мировой спрос на автомобили резко улучшится в 2021 году, а затем в 2023 году будет замедляться. Moody's ожидает длительного восстановления с пиковыми уровнями 2017 года не ранее 2025 года. Ликвидность большинства автопроизводителей намного выше, чем во время последнего спада и считается достаточной в базовом сценарии. По оценкам Moody's, в 2020 году мировой объем продаж автомобилей снизится на 19% до 73 млн единиц, что лучше, чем предыдущий прогноз в 72 млн единиц. По сравнению с 2007-2009 гг., когда спад составил 11%, текущий спад намного глубже. По мнению эксперта, восстановление займет больше времени из-за пандемии коронавируса, в отличие от кризисов 2007-2009 гг., когда продажи автомобилей выросли на 19% в 2010 году до рекордного уровня. Агентство ожидает в своем базовом сценарии рост отгрузки автомобилей примерно на 9% в 2021 году до 79,8 млн (старый: 80,3 млн) и еще на 7% в 2022 году до 85,7 млн (старый: 85-88 млн). До 2025 года пиковые докризисные уровни продаж в 95,3 млн не ожидаются. "Тем не менее, прогноз может снова измениться на негативный в случае обострения пандемии COVID-19 в сочетании с мерами изоляции и продолжительной безработицей и роста глобального объема продаж темпами ниже 6% в 2021 году, - полагает Дитхельм. - Для изменения позитивного прогноза потребуются как минимум "очень низкие двузначные" темпы роста в 2021 году. Пересмотренный прогноз объемов продаж помогает отрасли укрепить показатели кредитоспособности, чтобы лучше поддерживать текущие уровни рейтингов до 2022 года, согласно Moody's. Еще до вспышки коронавируса автомобильная промышленность столкнулась с давлением на рентабельность, отчасти вызванным дорогостоящим переходом на электромобили для соответствия более строгим стандартам по выбросам. Moody's признает, что ликвидность большинства автопроизводителей намного выше, чем во время последнего спада, и считает ликвидность автопроизводителя достаточной в своем базовом сценарии".
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09 сентября 2020 года 19:51
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