Рубль днем немного восстанавливается к доллару и евро благодаря росту мировых рынков и возобновившей повышение нефти

Москва. 9 сентября. Доллар и евро после роста на старте торгов перешли к снижению на "Московской бирже" в среду днем; после падения в предыдущие дни рубль развернулся вверх и немного восстанавливается к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике мировых рынков и возобновившей повышение нефти.

Курс доллара США составил 75,94 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,36 руб./EUR1, подешевев на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,23 копейки - до 81,98 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 сентября на 10,68 копейки, до 76,0713 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17,06 копейки, до 89,5663 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах в рамках коррекции после обвального падения в предыдущие дни. Глобальные инвесторы надеются на экономическое восстановление и новые монетарные стимулы, что позволяет участникам внутреннего валютного рынка приступить к фиксации прибыли. Цены на нефть также повышаются после того, как накануне оба эталонных контракта подешевели до минимума с середины июня.

Сенат Конгресса США проведет голосование по законопроекту о мерах по борьбе с последствиями COVID-19, сообщили СМИ со ссылкой на лидера республиканского большинства Митча Макконнелла. Документ включает федеральное пособие по безработице в размере $300 в неделю до конца года, $105 млрд для школ и дополнительные $16 млрд для тестирования на коронавирус. Для принятия законопроекта республиканцев, предусматривающего выделение дополнительных $500 млрд, потребуется 60 голосов. Ожидается, что законопроект не получит такой поддержки из-за сильной оппозиции демократов.

Внимание трейдеров направлено на заседание ЕЦБ в четверг, 10 сентября, поскольку его итоги могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса евро с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой Центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

Участники внутреннего валютного рынка продолжают отслеживать новости относительно оппозиционного политика Алексея Навального. Германия проинформировала остальных членов "группы семи" относительно результатов проведенного специалистами исследования его состояния, которое провели немецкие врачи, говорится в заявлении глав МИД стран G7.

В заявлении также говорится, что министры иностранных дел "группы семи" осуждают "самым решительным образом подтвержденное отравление Алексея Навального". Главы МИД отметили, что продолжат тщательно следить за тем, "как Россия реагирует на международные призывы к предъявлению объяснений ужасного отравления Навального".

Лидеры комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам направили во вторник письмо администрации президента страны Дональда Трампа с требованием провести расследование из-за ситуации с Навальным. Авторами письма стали председатель комитета, конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол. Текст документа опубликован на сайте комитета.

В письме конгрессмены указывают, что закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения предполагает, что в течение 60 дней должно быть определено, имело ли место использование химоружия, и факт применения будет установлен, то начинается процесс подготовки санкций в отношении нарушителей.

"Если российские власти вновь решили применить химоружие против одного из своих граждан, то дополнительные санкции должны быть введены", - пишут Энгел и Маккол.

Тем временем, поддержку рублю оказывает и спрос на российские активы в ходе аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ. Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29013 с погашением 18 сентября 2030 года составила 96,2691% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 111 млрд 737 млн рублей по номиналу при спросе 207 млрд 148 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 108 млрд 461 млн рублей.

Позднее будут обнародованы результаты аукциона по продаже ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года.

Накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме дала осторожный сигнал по денежно-кредитной политике (ДКП): есть пространство для снижения ключевой ставки, но надо думать, использовать ли его и когда. Она отметила, что в России, как во многих других странах, пока нет проблемы низких ставок, так как они сравнительно более высокие, хотя и на низком уровне.

Между тем ЦБ РФ сообщил, что основными покупателями на августовских аукционах по размещению новых ОФЗ выступили системно значимые кредитные организации (СЗКО, в этот список входит 11 крупнейших российских банков), так как предлагаемые Минфином рынку бумаги были не слишком привлекательны для нерезидентов, отмечает Банк России.

В этой связи доля ОФЗ с переменным купоном в августе составила 83,3% в объеме нового размещения - так Минфин отреагировал на снижение интереса инвесторов к бумагам с фиксированной доходностью на фоне падения процентных ставок в экономике.

Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в среду на фоне надежд инвесторов на экономическое восстановление и новые монетарные стимулы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду выросла на 1,31% - до $40,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 1,99% - до $37,49 за баррель.

Накануне оба контракта подешевели до минимума с середины июня.

В последние дни нефтяные цены снижались под воздействием нескольких негативных факторов, включая окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах.

Помимо этого, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая.

Brent упала на 13,7% по сравнению с отметкой, достигнутой 25 августа, в то время как WTI с 26 августа потеряла в цене 15,8%, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.

"На валютном рынке в среду рубль и заметная часть других валют EM укрепляются после серьезного ослабления накануне. К середине дня рубль прибавлял порядка полпроцента к доллару, укрепление демонстрировали южноафриканский рэнд и индийская рупия. Рынок нефти также демонстрировал коррекцию вверх, помогая рублю отыгрывать позиции, однако цена на нефть марки Brent держалась в дневные часы выше $40 за баррель не слишком уверенно. В целом рубль за последние дни оказался под давлением целого ряда факторов, в числе которых общее бегство от риска на глобальных рынках и падение цен на нефть. Однако в уровни по доллару выше 75 рублей и евро выше 90 рублей, на наш взгляд, в первую очередь все же заложены геополитические риски, которые могут обернуться новыми санкциями. Дальнейшее укрепление зарубежной валюты все еще возможно, пока не утихнет потенциально санкционная риторика с запада", - отмечает Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль умеренно подрастает на фоне восстановления нефти Brent выше $40 за баррель, за доллар дают меньше 76 рублей. Мы не ожидаем, что рубль сможет существенно укрепиться до конца этой недели, так как давление со стороны внешнеполитических факторов сохранится. Кроме того, на курсе продолжат негативно сказываться и сократившиеся в сентябре до 2,5 млрд рублей в день продажи валюты Минфином ", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России отразил продажу валюты с расчетами 8 сентября на 5,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 7 сентября, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников. Это обычная ситуация для выходных дней в западных странах, когда их банковские системы не работают. В понедельник, 7 сентября биржи США не работали из праздника День труда.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 4,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 4,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 5 б.п. - до 4,55% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 4 б.п. - до 4,68% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. - до 4,7% годовых.