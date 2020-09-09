Снижение котировок природного газа связано с изменением рыночных настроений - Julius Baer

Цены на природный газ резко снизились на фоне роста неприятия рисков в связи со спадом на фондовых рынках, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Норберта Рюкера. Он считает, что фундаментальные факторы не изменились, а причиной снижения является то, что в Европе разгораются споры по поводу газопровода "Северный поток". У проекта есть коммерческий смысл, но он имеет политические побочные эффекты. По мнению эксперта, возможны дальнейшие задержки, которые поддержат морской импорт и, следовательно, цены на природный газ в США.

"Энергетический сегмент вчера оказался под сильным ударом: цены на нефть и природный газ упали почти на 8%, - отмечает Рюкер. - Распродажа, по всей видимости, в первую очередь вызвана настроениями на рынке, поскольку коррекция на фондовых рынках спровоцировала массовое неприятие риска. Интересно, что цветные металлы удержали позиции, что подтверждает предположения о том, что спад был в некоторой степени ориентирован на США".

Эксперт банка указывает, что в Европе разгораются споры по поводу второй ветки газопровода "Северный поток". Потребление природного газа в Европе имеет боковую тенденцию, и в связи с сокращением добычи в Северном море зависимость от импорта постепенно растет. Россия и Норвегия поставляют газ по трубопроводам практически на равных уровнях. За последние годы значительно увеличился импорт сжиженного природного газа, поступающего по морю из Катара и Соединенных Штатов. Восточная Европа является сравнительно дорогим транспортным маршрутом для России, учитывая тарифы, взимаемые транзитными странами. По приблизительным подсчетам, Украина взимает от 0,8 до 1,2 долл. США за млн британских тепловых единиц в зависимости от потоков, что сопоставимо или даже немного превышает стоимость морского импорта из США, подчеркивает Рюкер.

"Трубопровод "Северный поток" имеет коммерческую основу и позволяет лучше контролировать поставки и затраты, - отмечает аналитик Julius Baer. - Тем не менее, побочные эффекты носят весьма политический характер, поскольку потоки и, следовательно, доходы Украины за транзит уменьшатся. Соглашение, подписанное в конце прошлого года между обеими странами по-прежнему предусматривает значительные объемы прокачки газа и, следовательно, выплат до 2024 года. С политической точки зрения мораторий кажется более вероятным, чем отмена. Это положительно скажется на морском импорте и ценах на природный газ в США. Для России продажа нефти в Европу гораздо более экономически значима, чем продажа природного газа. Однако, как и в случае с предыдущими примерами напряженности, когда этика западного мира вступает в противоречие с планами нефтедобывающих стран, санкции в отношении нефти не являются приоритетом. Цены транзита слишком важны для избирателей".