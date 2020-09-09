"ВТБ Капитал" добавил Polymetal в "Портфель наиболее привлекательных акций" и "Портфель торговых идей на покупку"

"ВТБ Капитал" добавил акции Polymetal (MOEX: POLY) в стратегические портфели акций РФ на покупку: "Портфель наиболее привлекательных акций" и "Портфель торговых идей на покупку", сообщается в обзоре инвестбанка.

Таким образом, в "Портфель наиболее привлекательных акций" от экспертов "ВТБ Капитала" сейчас входят акции "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), GDR Mail.ru Group (MOEX: MAIL), акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) и акции Polymetal.

"Портфель торговых идей на покупку" состоит на данный момент из акций "Газпрома" (MOEX: GAZP), "префов" "Транснефти", GDR Mail.ru Group, американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), акции "Норильского никеля" и Polymetal.

Долгосрочная рекомендация для бумаг Polymetal от аналитиков инвестбанка дается "покупать"; прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 37 фунтов стерлингов за штуку. Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 19,74 фунта стерлингов за штуку.