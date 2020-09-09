Уровни 75 руб./$1 и 90 руб./EUR1 отражают ожидания новых санкций - "Велес Капитал"

Уровни 75 руб./$1 и 90 руб./EUR1 отражают ожидания новых санкций, тогда как сами санкции, если и будут, то скорее всего окажутся точечно направлены против отдельных физлиц и организаций и не затронут финансовую систему РФ в целом, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

"Рубль за последние дни оказался под давлением целого ряда факторов, в числе которых общее бегство от риска на глобальных рынках и падение цен на нефть, - указывает эксперт инвесткомпании. - Однако в уровни по доллару выше 75 руб. и евро выше 90 руб., на наш взгляд, в первую очередь все же заложены геополитические риски, которые могут обернуться новыми санкциями. Дальнейшее укрепление зарубежной валюты все еще возможно, пока не утихнет потенциально санкционная риторика с запада".

Однако обновление новых максимумов по доллару и евро на внутреннем рынке аналитик все же рассматривает в качестве маловероятного и совсем краткосрочного сценария. "Мы полагаем, что рубль теряет гораздо больше на ожиданиях новых санкций, тогда как сами санкции, если и будут, то скорее всего окажутся точечно направлены против отдельных физлиц и организаций и не затронут финансовую систему РФ в целом, чего так в первую очередь боятся инвесторы. В этом случае ситуация стабилизируется, и у рубля появится возможность отыграться за последние недели", - прогнозирует Кравченко.