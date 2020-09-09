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Главная / Мнения аналитиков / Sova Capital подняла рейтинг акций Татнефти до "покупать" после переоценки
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09 сентября 2020 года 13:25
Sova Capital подняла рейтинг акций Татнефти до "покупать" после переоценки
Инвестиционная компания Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и депозитных расписок "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "Татнефти" (MOEX: TATN), сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. По итогам переоценки для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" рекомендация (рейтинг) была повышена с "держать" до "покупать". Для обыкновенных акций и депозитных расписок "ЛУКОЙЛа" была подтверждена рекомендация "покупать", а для обыкновенных акций "Газпром нефти" - "держать". Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях): Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 5290,0 (текущая цена - 4719,0), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для депозитарных расписок; цены в долларах США) - 71,0 (текущая цена - 61,9), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Татнефть - 591,0 (текущая цена - 524,0), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Татнефть (для "префов") - 601,0 (текущая цена - 515,0), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Газпром нефть - 293,0 (текущая цена - 305,0), рекомендация - держать.
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК, Газпром нефть, Татнефть
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09 сентября 2020 года 13:54
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