Доходности ОФЗ еще не в полной мере учитывают возросшие риски - Райффайзенбанк

Падение цен на нефть и возросшая вероятность реализации геополитических рисков транслировались в заметную коррекцию, отмечают аналитики Райффайзенбанка в своем обзоре: кривая доходностей ОФЗ сместилась вверх всего на 10-21 б.п. (10-летние по дюрации бумаги ушли выше YTM 6,4%, а доходность выпуска 26228, доразмещенного на прошлой неделе с YTM 6,1%, поднялась до YTM 6,24%). Нерезиденты продолжают или занимать выжидательные позиции, или продавать (о чем свидетельствует снижение их доли на 39 б.п. (до 28,52%), по данным НРД).

"По нашему мнению, текущая премия ОФЗ к долгам Мексики и Индии (в размере всего 20 б.п. по 10-летним бумагам) является недостаточной компенсацией за возросшие страновые риски (вследствие падения цен на нефть) и геополитические риски. По нашим оценкам, указанные факторы формируют потенциал для дальнейшего ослабления рубля, что делает непривлекательными инвестиции в рублевые активы", - пишут специалисты банка.