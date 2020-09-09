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09 сентября 2020 года 12:32

Рубль вряд ли сможет существенно укрепиться до конца этой недели - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль вряд ли сможет существенно укрепиться до конца этой недели, так как давление со стороны внешнеполитических факторов сохранится, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль умеренно подрастает на фоне восстановления нефти Brent выше $40/барр., за доллар дают около 76 руб.. Мы не ожидаем, что рубль сможет существенно укрепиться до конца этой недели, так как давление со стороны внешнеполитических факторов сохранится. Кроме того, на курс негативно сказываются и сократившиеся в сентябре до 2,5 млрд. руб./день продажи валюты Минфином. При этом в октябре в пользу российской валюты начнут играть дополнительные продажи валюты со стороны Центрального Банка, а ожидания начнут сказываться на курсе уже в конце этого месяца", - указывают аналитики банка.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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