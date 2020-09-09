Банк России по-прежнему видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки - Уралсиб

Центробанк видит повышенные дезинфляционные риски в следующем году, что как раз и может потребовать дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, говорится в обзоре "Уралсиба". Аналитик корпорации Ирина Лебедева допускает, что если в ближайшие месяцы годовая инфляция будет оставаться вблизи текущего уровня (3,7%), то одно снижение ставки возможно и в нынешнем году.

Глава ЦБ подтвердила во вторник, что потенциал снижения ключевой ставки пока не исчерпан. При этом регулятор будет с осторожностью относиться к выбору сроков и целесообразности его использования.

По мнению аналитика "Уралсиба", Центробанк видит повышенные дезинфляционные риски в следующем году, что как раз и может потребовать дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Более того, если в ближайшие месяцы годовая инфляция будет оставаться вблизи текущего уровня (3,7%), то одно снижение ставки возможно и в нынешнем году. При этом последнее выступление Эльвиры Набиуллиной, скорее, подтвердило, что рассчитывать на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании не приходится, да и в целом цикл смягчения денежно-кредитной политики близок к завершению.

"Также необходимо подчеркнуть, что, независимо от планов ЦБ, его комментарии пока останутся относительно мягкими, чтобы не спровоцировать резкий выход нерезидентов из рублевых активов, - считает Лебедева. - Минфин во вторник, со своей стороны, дал комментарии по бюджетным прогнозам: дефицит федерального бюджета в этом году может составить 4% ВВП, а возврат к бюджетной консолидации планируется лишь в 2021 г. План заимствований и в следующем году может превзойти изначальные проектировки, так что в результате госдолг в 2021 г. способен достичь 20% ВВП. С точки зрения долговой устойчивости этот объем задолженности беспокойства не вызывает, но мягкая фискальная политика, вероятно, потребует от ЦБ более раннего ужесточения ДКП. К тому же, если Минфину не удастся в полной мере выполнить план заимствований, ему придется использовать дополнительные средства из ФНБ, что может привести к росту навеса избыточной ликвидности и усилению проинфляционных рисков".