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09 сентября 2020 года 11:46
Дивидендная доходность акций РусГидро за 2019 год - 4,9% - Промсвязьбанк
Дивидендная политика "РусГидро" предполагает выплату дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, но не ниже порога, который рассчитывается как среднее значение дивидендных выплат за последние три года, отмечают аналитики банка. "Ранее, в августе, в своей презентации "РусГидро" сообщала, что сохраняет план выплаты дивидендов за 2019 год на уровне не ниже среднего за три предшествовавших года, что соответствует порядка 15,7 миллиарда рублей, или 0,0362 рубля на акцию. Таким образом, объем дивидендных выплат в целом совпал с ожиданиями и оказывает нейтральное виляние на акции компании (Совет директоров "РусГидро" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 года в 0,03568039 рубля на обыкновенную акцию). Дивидендная доходность акций составляет 4,9%", - указывают специалисты Промсвязьбанка.
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Компании упоминаемые в новости: РусГидро
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