Рубль может снова подешеветь до 76,60 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль может снова подешеветь до 76,60 руб./$1, причем не исключено, что его ослабление продолжится, и рынок нацелится на уровень 77,0 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Глобальный спрос на риск и цены на нефть во вторник упали, оказав давление на российскую валюту, которая протестировала отметку 76,60 руб./$1, но затем частично отыграла потери. В среду, по оценкам Sberbank CIB, рубль может снова подешеветь до 76,60 руб./$1. Не исключено, что его ослабление продолжится, и рынок нацелится на уровень 77,0 руб./$1.

Инвесторы в среду ждут значимых публикаций от Управления энергетической информации США и Американского института нефти, которые, по оценкам Sberbank CIB, должны позитивно повлиять на цену углеводородного сырья. Аналитики Sberbank CIB ожидают, что котировки нефти Брент консолидируются в диапазоне $39,4–40,1 за баррель, не исключая возобновления коррекции ближе к концу недели.

Доходность среднесрочных ОФЗ во вторник выросла на 6–8 б. п., а долгосрочных – на 4–5 б. п. на фоне глобального приступа рискофобии и ослабления рубля. По мнению аналитиков Sberbank CIB, если в среду курс российской валюты снова упадет, рублевые ставки могут вырасти на 3–5 б. п.