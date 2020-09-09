Рынок акций РФ утром корректируется вверх вместе с нефтью и Европой, упал Polymetal

Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов развернулся вверх в рамках коррекции на фоне отскока нефти и фондовой Европы, индекс РТС отыграл рубеж 1200 пунктов; снизились акции Polymetal на фоне корпоративных новостей.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2893,12 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1200,74 пункта (+1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар просел до 75,91 рубля (-0,37 рубля), золото стоит $1939,3 за тройскую унцию (-0,2%).

Подорожали акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), НЛМК (MOEX: NLMK) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-4%, до 1875,9 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Цена размещения в рамках сделки по продаже 3,4% акций Polymetal в формате ускоренного формирования книги заявок накануне составила 1900 рублей за акцию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию организаторов.

Продающим акционером выступил банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB): реализовав 16 млн акций по 1900 рублей, он без учета комиссий выручит 30,4 млрд рублей.

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, распродажи на мировых рынках акций накануне продолжились, хотя новых негативных поводов не было - просто шла активная фиксация прибыли на перекупленных рынках.

Однако этот процесс затянулся, и пришло время для отскока. В мировой финансовой системе по-прежнему избыток ликвидности, а центральные банки готовы ее предоставлять и дальше. Вот-вот начнется уверенная победа над коронавирусом: многие страны заявили о готовности начать внедрение вакцины.

Утром в среду настроения потихоньку улучшаются: в легком "плюсе" американские фьючерсы, развернулась вверх от азиатских минимумов нефть. Наиболее интересной бумагой на отечественном рынке остается Сбербанк (218 рублей) - эти акции еще торгуются с огромными годовыми дивидендами (дивдоходность более 8%), в последнее время они были неоправданно сильно перепроданы на усилении политических рисков. Техническая картина по Сбербанку неблагоприятна: акции опять не удержали поддержку 222 рубля. Однако в среду бумаги могут попытаться отскочить выше, сформировав плацдарм для преддивидендного ралли, целью которого является движение к 242 рублям.

От покупок акций "Газпрома" пока лучше воздержаться, в Германии всерьез обсуждается вопрос о "замораживании" "Северного потока 2" как санкции за отравление Алексея Навального. Однако цены на газ растут, но отыграть это лучше покупкой акций "НОВАТЭКа", считает аналитик.

Также лучше рынка могут оказаться бумаги ненефтяных экспортеров ("Норникель", "Северсталь", ММК и НЛМК), которые еще не в полной мере отыграли недавнее ослабление рубля.

Нефть Brent локально уходила под отметку $40 за баррель после пробоя вниз долгосрочного боковика $44,5-46 за баррель. Цель снижения теперь достигнута, в нефти теперь наблюдается краткосрочная техническая перепроданность, и для ее снятия котировкам неплохо бы уйти выше "круглой" отметки $40, считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, фундаментальные факторы в отсутствие важной макроэкономической статистики в последние дни не меняются. Также наблюдается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19 в США. У инвесторов остаются надежды на принятие нового плана по стимулированию американской экономики. Так, республиканцы представили пакет на $500 млрд, который может быть рассмотрен до конца недели. Изменение в макроэкономическую картину могут внести данные по заявкам на пособие по безработице и индексу потребительских цен в США, которые будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно. Их публикация даст инвесторам повод пересмотреть оценки и прогнозы по динамике американской экономики, что скажется на широком спектре активов.

Снижению российских акций противостоит позитивная динамика индексов в Европе и фьючерсов на американские индексы. Для индекса МосБиржи ближайшей поддержкой выступает рубеж 2850 пунктов, считает Зварич.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, после трехдневного падения Nasdaq с потерями около 10% можно ожидать технического отскока. Для отечественных индексов и рубля продолжает оставаться важной тема внешнеполитических рисков. Пока сложно говорить о последствиях, но вряд ли они будут однозначно реализованы по негативному сценарию. Рубль уже накануне показывал не столь сильную динамику ослабления, а к вечеру даже восстановил часть потерь. Поэтому текущие значения курса рубля могут оцениваться рынком в качестве экстремальных и неустойчивых, считает Кочетков.

В США во вторник индексы упали на 2,3-4,2%, лидировал технологический Nasdaq (-4,2%) на фоне опасений эскалации конфликта США и Китая. Днем ранее биржи США были закрыты в связи с праздником (День труда). Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем.

"Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Будь то разделение (экономик) или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

В среду в Азии также преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite потерял 1,9%, гонконгский Hang Seng - 0,8%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,7-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,9%).

Помимо усиления напряженности в американо-китайских отношениях, негативное влияние на настроения инвесторов оказали ранее проблемы у компании AstraZeneca с испытанием вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Клинические испытания вакцины AstraZeneca были приостановлены для расследования "потенциально необъяснимой болезни" у одного из участников, сообщила компания во вторник. Отмечается, что это недомогание может быть и не вызвано вакциной. Однако ситуация требует проверки.

Нефть в среду отскакивает вверх после обновления 3-месячных минимумов; цена Brent находится на $0,9 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $40,38 за баррель (+1,5% и -5,3% во вторник), октябрьская цена WTI - $37,4 за баррель (+1,7% и -7,6% накануне).

В последние дни нефтяные цены снижались под воздействием нескольких негативных факторов, включая окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах. В августе Китай импортировал 11,23 млн б/с по сравнению с 12,13 млн б/с месяцем ранее и рекордными 12,99 млн б/с в июне. Однако в годовом выражении импорт в прошлом месяце вырос на 12,6%.

Помимо этого, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая.

Brent упала на 13,7% по сравнению с отметкой, достигнутой 25 августа, в то время как WTI с 26 августа потеряла в цене 15,8%, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+13,1%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+9,2%), ПАО "Белон" (MOEX: BLNG) (+6,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-8,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-5,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,784 млрд рублей (из них 2,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).