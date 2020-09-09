Рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на негативных сигналах с внешних рынков

Москва. 9 сентября. Доллар и евро немного укрепляются на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,29-76,49 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,39 руб./$1 (+11,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,92 руб./EUR1 (+11,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) также увеличилась на 11,25 копейки к уровню закрытия вторника, до 82,48 рубля.

Доллар при этом оказался на 42,8 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 18,56 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с внешних рынков. Давление на инвесторов оказывают проблемы у компании AstraZeneca с испытанием вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а также усиление напряженности в американо-китайских отношениях.

Клинические испытания вакцины AstraZeneca были приостановлены для расследования "потенциально необъяснимой болезни" у одного из участников, сообщила компания во вторник. Отмечается, что это недомогание может быть и не вызвано вакциной. Однако ситуация требует проверки.

Президент США Дональд Трамп заявил на этой неделе, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Штатов от бизнеса с Китаем.

Сенат США проведет голосование по законопроекту о мерах по борьбе с последствиями COVID-19, сообщают СМИ со ссылкой на лидера республиканского большинства Митча Макконнелла. Документ включает в себя федеральное пособие по безработице в размере $300 в неделю до конца года, $105 млрд для школ и дополнительные $16 млрд для тестирования на коронавирус.

Отмечается, что для принятия законопроекта республиканцев, предусматривающего выделение дополнительных $500 млрд, потребуется 60 голосов. Ожидается, что законопроект не получит такой поддержки из-за сильной оппозиции демократов.

Внимание трейдеров направлено на заседание ЕЦБ в четверг, 10 сентября, поскольку его итоги могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса евро с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой Центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

Участники внутреннего валютного рынка продолжают отслеживать новости относительно оппозиционного политика Алексея Навального. Германия проинформировала остальных членов "группы семи" относительно результатов проведенного специалистами исследования его состояния, которое провели немецкие врачи, говорится в заявлении глав МИД стран G7.

В заявлении также говорится, что министры иностранных дел "группы семи" осуждают "самым решительным образом подтвержденное отравление Алексея Навального". Главы МИД отметили, что продолжат тщательно следить за тем, "как Россия реагирует на международные призывы к предъявлению объяснений ужасного отравления Навального".

Лидеры комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам направили во вторник письмо администрации президента страны Дональда Трампа с требованием провести расследование из-за ситуации с Навальным. Авторами письма стали председатель комитета, конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол. Текст документа опубликован на сайте комитета.

В письме конгрессмены указывают, что закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения предполагает, что в течение 60 дней должно быть определено, имело ли место использование химоружия, и факт применения будет установлен, то начинается процесс подготовки санкций в отношении нарушителей.

"Если российские власти вновь решили применить химоружие против одного из своих граждан, то дополнительные санкции должны быть введены", - пишут Энгел и Маккол.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду, упав накануне до минимального уровня с середины июня.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду уменьшилась на 0,55% - до $39,56 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 5,3%.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,68% - до $36,51 за баррель. Во вторник они подешевели на 7,6%.

В последние дни нефтяные цены снижались под воздействием нескольких негативных факторов, включая окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах.

Помимо этого, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая.

Brent упала на 13,7% по сравнению с отметкой, достигнутой 25 августа, в то время как WTI с 26 августа потеряла в цене 15,8%, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.