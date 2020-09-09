Цены на нефть могут восстановиться до $44 за барр. ближе к концу недели - Альфа-банк

Цены на нефть могут восстановиться до $44 за барр. ближе к концу недели на фоне ожидаемого дальнейшего сокращения запасов нефти в США и сильной поддержки августовской статистики по импорту из Юго-Восточной Азии, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Цена Brent открыла текущую неделю снижением, опустившись ниже отметки $42 за барр. на фоне неопределенности по поводу объемов компенсаторной добычи странами OPEC+, которые, вероятно, не оправдают ожиданий, так как Ирак попросил продлить период компенсации переизбытка добычи еще на два месяца, что приведет к снижению компенсаторных сокращений в сентябре и как следствие к росту переизбытка нефти на рынке после планового смягчения квот по добыче, принятого OPEC+ в начале августа". - комментируют эксперты банка.

Аналитики также отмечают. что на этом фоне, а также в связи с опасениями по поводу восстановления спроса, стагнирующего последние несколько недель, Brent подешевела на 7,7% на прошлой неделе (WTI снизилась на 7,5%), после которого последовало снижение еще на $2/барр. в минувшую пятницу, так как саудовская Aramco опубликовала свой обновленный список цен на октябрь, понизив цены на нефть для Азиатско-тихоокеанского региона на $1,3 за барр. и для Европы на $0,5 за барр. в среднем. В результате Brent протестировала отметку $42 за барр.

"Наши ожидания по текущей неделе по-прежнему оптимистичны – мы считаем, что цены на нефть восстановятся на фоне ожидаемого дальнейшего сокращения запасов нефти в США и сильной поддержки августовской статистики по импорту из Юго-Восточной Азии. В сочетании с небольшим восстановлением количества буровых установок в США и весьма умеренной динамикой добычи, это может способствовать восстановлению цен на нефть до $44 за барр. ближе к концу недели", - прогнозируют аналитики Альфа-банка.