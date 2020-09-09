Утренние прогнозы: торги акциями в среду начнутся с небольшого снижения

По мнению аналитиков, ынешний фон в среду утром остается негативным, что обусловит небольшое снижение фондового рынка РФ в начале торгов. Более существенному снижению наших акций будет противостоять динамика фьючерсов на американские индексы.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся негативным. Однако стоит отметить, что падение азиатских индексов не носит столь драматичного масштаба, как в США. Котировки нефти снижаются, но потери на порядок ниже, чем накануне. AUD, CAD и NZD укрепляются против доллара США, что может говорить о некотором восстановлении аппетитов к риску. Три дня падения в NASDAQ с потерями около 10% могут спровоцировать технический откат. Собственно говоря, в утренние часы фьючерс на NASDAQ торговался в плюсе на 1,2%. Соответственно, утренние настроения на рынках ещё могут быть негативными, а вот в течение дня может произойти восстановление. Для отечественных индексов и рубля продолжает оставаться важной тема внешнеполитических рисков".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон и то, что российские бумаги во вторник успели отыграть большую часть снижения в США, в среду утром индекс Мосбиржи может продемонстрировать умеренную негативную динамику с переходом в консолидацию под уровнями вчерашнего закрытия. Более существенному снижению наших акций будет противостоять динамика фьючерсов на американские индексы. При этом в ходе торгов, в случае продолжения коррекционного снижения на американском рынке, продажи в наших бумагах вновь могут активизироваться, что приведет к дальнейшему обновлению локальных минимумов и еще одному шагу индекса Мосбиржи в сторону отметки 2850 пунктов, выступающий ближайшей поддержкой".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2875-2900 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2870, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2910, 2920 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности прейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, который пока не дает повода для начала коррекционного отскока локального рынка акций".

"Атон": "Рынок акций РФ откроется в среду небольшим снижением".