Пара доллар/рубль в начале сессии среды может подняться в район 76,4 руб./$1 - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в начале торгов среды ждет продолжения негативной динамики национальной валюты. "Дальнейшее снижение цен на нефть и умеренное ослабление валют развивающихся стран окажут давление на рубль, в результате чего пара доллар/рубль в начале сессии может подняться в район 76,4 руб./$1. В случае же сохранения рынком энергоносителей позиций ниже 40 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent у российской валюты не будет поводов для восстановления, в результате чего на горизонте ближайших недель доллар закрепится в диапазоне 75-80 руб./$1", - пишет он в комментарии банка.