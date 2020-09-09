Индекс Мосбиржи утром среды может продемонстрировать умеренную негативную динамику - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон и то, что российские бумаги во вторник успели отыграть большую часть снижения в США, в среду утром индекс Мосбиржи может продемонстрировать умеренную негативную динамику с переходом в консолидацию под уровнями вчерашнего закрытия, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

"Более существенному снижению наших акций будет противостоять динамика фьючерсов на американские индексы. При этом в ходе торгов, в случае продолжения коррекционного снижения на американском рынке, продажи в наших бумагах вновь могут активизироваться, что приведет к дальнейшему обновлению локальных минимумов и еще одному шагу индекса Мосбиржи в сторону отметки 2850 пунктов, выступающий ближайшей поддержкой", - пишет специалист банка.