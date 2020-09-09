Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 9 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы заметно опустились по итогам торгов во вторник на опасениях эскалации торгового конфликта между США и Китаем после заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Днем ранее биржи США были закрыты в связи с праздником (День труда). В пятницу американский фондовый рынок упал по итогам второго дня подряд под давлением акций технологических компаний.

Президент США Трамп в понедельник заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем. "Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Будь то разделение (экономик) или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду падают на фоне распродажи акций технологических компаний, которая распространилась по всем регионам мира. Американский индикатор Nasdaq Composite рухнул более чем на 4% во вторник. Кроме того, негативное влияние на настроения инвесторов оказывают проблемы у компании AstraZeneca с испытанием вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а также усиление напряженности в американо-китайских отношениях. Испытания вакцины AstraZeneca были приостановлены для расследования "потенциально необъяснимой болезни" у одного из участников, сообщила компания во вторник. Отмечается, что это недомогание может быть и не вызвано вакциной. Однако ситуация требует проверки.

На этом фоне японский индекс Nikkei снизился на 1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:04 МСК уменьшился на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:55 МСК опустился на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 2,26%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в среду, упав накануне до минимального уровня с середины июня. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $39,41 за баррель, что на 0,93% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 5,3%. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 1,06% - до $36,37 за баррель. Во вторник они подешевели на 7,6%.

В последние дни нефтяные цены снижались под воздействием нескольких негативных факторов, включая окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах. В августе Китай импортировал 11,23 млн б/с по сравнению с 12,13 млн б/с месяцем ранее и рекордными 12,99 млн б/с в июне. Помимо этого, Saudi Aramco в выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,664 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,504 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 сентября снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 703,37 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-001Р-04" (+0,33%), "Металлоинвест БО-04" (+0,2%) и "РЖД-28" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-30" (-0,5%), "Автодор-002Р-05" (-0,48%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 81,11% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-305R на 1,622 млрд рублей и 19,02% выпуска серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-306R на 380 млн рублей. Номинальный объем каждого из выпусков - 2 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. По займам серии предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "Калита" (Омск) полностью разместило облигации серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Выпуск сроком обращения 4 года размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: по 8,3% от номинала будет погашено в даты окончания 37-47-го купонных периодов и еще 8,37% номинала в дату окончания 48-го купонного периода.

МФК "КарМани" (прежнее название - МФК "Столичный залоговый дом") установило ставку 31-49-го купонов облигаций серии БО-001-02 на уровне 14,5% годовых. Размещение 5-летнего выпуска объемом 300 млн рублей прошло в апреле 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 16% годовых, к ней приравнена ставка 2-30-го купонов. Купоны ежемесячные. По выпуску 29 октября предстоит исполнение оферты.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) приняло решение о досрочном погашении облигаций 25-й серии объемом 15 млрд рублей. Погашение состоится 22 сентября, в дату окончания 16-го купонного периода. Компания в октябре 2015 года разместила облигации 25-й серии на 15 млрд рублей. Ставка текущего купона - 5% годовых. Облигации были размещены на 15 лет и имеют полугодовые купоны.

Владельцы облигаций "О1 Пропертиз Финанс" серии БО-01 объемом 15 млрд рублей не приняли ни одного решения, входящего в повестку собрания, состоявшегося 7 сентября. Владельцы бумаг проголосовали "против" по всем пунктам. Компания "Мисторелла трейдинг лимитед", которой принадлежат все голосующие акции "О1 Пропертиз Финанс", приняла решение продлить срок погашения облигаций с октября 2020 года до 26 сентября 2025 года, а владельцам облигаций было предложено это решение утвердить. В повестку собрания были вынесены вопросы об избрании представителя владельцев биржевых облигаций серии БО-01, о предоставлении представителю владельцев облигаций права самостоятельно принять решение о согласии на внесение АО "О1 Пропертиз Финанс" изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по биржевым облигациям серии БО-01 и порядком их осуществления, а также об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций серии БО-01. Выпуск БО-01 объемом 15 млрд рублей был размещен в октябре 2015 года по ставке 13% годовых. Дата погашения займа - 2 октября 2020 года. "О1 Пропертиз Финанс" с 2018 года допустила серию дефолтов по своим выпускам облигаций.