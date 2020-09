Brent - $39,6 за баррель

Американские фондовые индексы заметно опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду падают. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду.

Накануне биржи США были закрыты в связи с праздником (День труда). В пятницу фондовый рынок США упал по итогам второго дня подряд под давлением акций технологических компаний. Индекс Dow Jones снизился на 0,56%, S&P 500 - на 0,81%. Nasdaq потерял 1,27% после падения почти на 5% в четверг.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем.

"Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Будь то разделение (экономик) или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Комментарий президента США "потряс рынки, которые опасаются эскалации напряженности" между Вашингтоном и Пекином, отмечает Борис Шлоссберг из BK Asset Management. "Эскалация конфликта может больше всего ударить по американскому сектору высоких технологий, поскольку Китай уже заявляет, что пытается создать собственную модель чипов и производство, чтобы уменьшить зависимость от ноу-хау США в области технологий", - приводит его слова MarketWatch.

Бумаги технологических компаний во вторник продолжили снижаться в цене. Стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшилась на 2,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 5,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,6%.

Котировки Tesla Inc. (SPB: TSLA) упали на 21,1%, после того как акции компании неожиданно не вошли в расчет индекса S&P 500. Их включение в расчет индикатора ожидалось в связи с получением прибыли по итогам четырех кварталов подряд.

В свою очередь, в расчет S&P 500 с 21 сентября войдут акции Catalent Inc. (SPB: CTLT), Etsy Inc. (SPB: ETSY) и Teradyne Inc. (SPB: TER). Бумаги Catalent и Teradyne потеряли в цене 1% и 3,9% соответственно. Стоимость Etsy снизилась на 1,3%.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) сократилась на 5,9%. Как сообщила The Wall Street Journal, производственные проблемы на заводе Boeing, где собираются самолеты 787 Dreamliner, вынудили регуляторов в сфере воздушной безопасности начать проверки в связи с недостатками контроля качества, вероятно, сохраняющимися на протяжении около десятка лет.

Тем временем акции General Motors Co. (SPB: GM) подорожали почти на 8%. GM и Nikola Corp. объявили о стратегическом партнерстве для создания электрического пикапа. Котировки Nikola подскочили на 40,1%.

Цена акций авиакомпании Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. повысилась на 2,4%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2,8%, American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - на 0,2%. Согласно данным администрации транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) США, в минувшие праздничные выходные 3,36 млн человек прошли контрольно-пропускные пункты в аэропортах США, пишет MarketWatch. Во время выходных по случаю Дня независимости их число составило 2,68 млн. В выходные, на которые пришелся День Поминовения (25 мая), лишь 1,21 млн пассажиров прошли контроль в аэропортах США.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 632,42 пункта (2,25%) - до 27500,89 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 95,12 пункта (2,78%) и составил 3331,84 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 465,44 пункта (4,11%) - до 10847,69 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду падают на фоне распродажи акций технологических компаний, которая распространилась по всем регионам мира.

Так, американский индикатор Nasdaq Composite, в расчете которого основную долю занимают представители этого сектора, рухнул более чем на 4% во вторник.

Кроме того, негативное влияние на настроения инвесторов оказывают проблемы у компании AstraZeneca с испытанием вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а также усиление напряженности в американо-китайских отношениях.

"Как минимум воздушный шар оптимизма, порожденный надеждами на вакцину, дал протечку", - заявил Стивен Иннес из Axi Corp.

Клинические испытания вакцины AstraZeneca были приостановлены для расследования "потенциально необъяснимой болезни" у одного из участников, сообщила компания во вторник. Отмечается, что это недомогание может быть и не вызвано вакциной. Однако ситуация требует проверки.

Президент США Дональд Трамп заявил на этой неделе, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Штатов от бизнеса с Китаем.

Комментарий президента "потряс рынки, которые опасаются эскалации напряженности" между Вашингтоном и Пекином, отмечает Борис Шлоссберг из BK Asset Management. "Эскалация конфликта может больше всего ударить по американскому сектору высоких технологий, поскольку Китай уже заявляет, что пытается создать собственную модель чипов и производство, чтобы уменьшить зависимость от ноу-хау США в области технологий", - приводит его слова MarketWatch.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:04 МСК уменьшился на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%.

Инфляция в Китае в августе замедлилась до минимума с мая на фоне снижения стоимости продуктов питания. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,4% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце опустились по итогам седьмого месяца подряд - на 2% в годовом выражении (в июле - на 2,4%). Тем не менее, это стало минимальным сокращением за последние пять месяцев.

Изменения индексов CPI и PPI совпали со средними прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.

Котировки бумаг China Mengniu Dairy Group, основного производителя молочной продукции в КНР, упали на 3,7% и являются лидером снижения на бирже Гонконга.

Кроме того, дешевеют акации нефтяной CNOOC (-2,5%), интернет-ритейлера Alibaba Group (-2,6%), автопроизводителя Geely Automobile (-2,2%).

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. сократилась на 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:49 МСК уменьшился на 1%.

Теряют в цене акции инвестиционно-технологической SoftBank Group (-2,9%), производителя полупроводников Advantest Corp. (-2,4%), выпускающей потребительскую электронику Casio Computer (-4,2%).

Кроме того, дешевеют бумаги Sony Corp. (-1,7%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,9%), автомобильной Toyota Motor (-1,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:55 МСК опустился на 0,8%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 0,2%, автопроизводители Hyundai Motor Co. - на 0,3%.

Безработица в Южной Корее упала в августе до 3,2% по сравнению с 4,2% в предыдущий месяц. Это минимальный уровень за последний год.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 2,26%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 1,8% и 0,2% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду, упав накануне до минимального уровня с середины июня.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 МСК в среду составляет $39,60 за баррель, что на $0,18 (0,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,23 (5,3%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,23 (0,63%) - до $36,54 за баррель. Во вторник они подешевели на $3,01 (7,6%).

"Не было выраженного катализатора этого движения, однако укрепление доллара и снижение фондовых рынков не улучшили настроения не только на нефтяном рынке, но и в целом в сырьевом комплексе", - отмечают аналитики ING, которых цитирует S&P Global Platts.

В последние дни нефтяные цены снижались под воздействием нескольких негативных факторов, включая окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах. В августе Китай импортировал 11,23 млн б/с по сравнению с 12,13 млн б/с месяцем ранее и рекордными 12,99 млн б/с в июне. Однако в годовом выражении импорт в прошлом месяце вырос на 12,6%.

Помимо этого, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Brent упала на 13,7% по сравнению с отметкой, достигнутой 25 августа, в то время как WTI с 26 августа потеряла в цене 15,8%, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.