Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на санкционных рисках и снижающейся нефти

Москва. 8 сентября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на теме санкций и слабеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,9-75,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,93 руб./$1 (+16,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,75 руб./EUR1 (+25,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,32 копейки к уровню закрытия понедельника, до 82,15 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,15 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 27,54 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов, отыгрывая санкционные риски и слабеющую нефть. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что поддерживает идею отказа от "Северного потока 2"после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. "Конечно, да", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с Навальным.

В понедельник в Берлине заявили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Германии по проекту "Северный поток 2" с ответом на ситуацию с Навальным. Однако на этот счет должна быть сформулирована общая позиция внутри ЕС.

Участники торгов оценивают также заявления Трампа относительно Китая, а также ждут очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Президент США заявил в понедельник, что намерен разорвать связи между американской экономикой и Китаем в случае его переизбрания на пост президента. "Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Будь то разделение (экономик - ИФ) или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Помимо этого, Трамп пообещал наказать компании, которые "хотят покинуть Америку, чтобы создать рабочие места в Китае и других странах".

Внимание трейдеров направлено на предстоящее заседание ЕЦБ, поскольку его итоги могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса евро с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой Центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

Цены на нефть снижаются во вторник на сигналах того, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым.

Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных агентством Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник уменьшилась на 0,33% - до $41,87 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 1,5%, до минимума с 30 июня.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 2,19% - до $38,9 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за выходного в США.

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть, - завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.