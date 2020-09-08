Рубль днем усилил темпы падения к доллару и евро на обвалившейся нефти и снижении интереса к риску

Москва. 8 сентября. Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" во вторник днем, рубль падает к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и обвалившейся нефти.

Курс доллара США составил 76,43 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 65,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,15 руб./EUR1, подорожав на 65,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 65,39 копейки - до 82,6 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 сентября на 37,35 копейки, до 75,9645 руб./$1, и увеличил курс евро на 25,98 копейки, до 89,7369 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем ускорил темпы падения к доллару и евро, отыгрывая негативную динамику валют emerging markets в условиях снижения интереса глобальных инвесторов к риску. Участники мировых бирж закрывают позиции на опасениях замедления темпов роста биржевых активов в ожидании сентябрьских заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).

Опубликованные во вторник окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat) показали, что экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года сократилась на 11,8%. Предварительные данные указывали на падение ВВП на 12,1%. Тем не менее, это самое существенное сокращение ВВП с начала учета этого показателя в 1995 году. Таким образом, экономика вошла в рецессию.

В годовом выражении ВВП еврозоны рухнул на 14,7%, значение показателя было также пересмотрено с предварительного значения на уровне 15%. Эксперты не ожидали пересмотра обоих показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Также в центре внимания рынков на этой неделе очередной раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем относительно Brexit.

Участники внутреннего валютного рынка продолжают пристально отслеживать ситуацию вокруг оппозиционного политика Алексея Навального. Как заявила во вторник официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, посол ФРГ вызван в МИД РФ, так как Россия ожидает от Германии данных по этой ситуации.

"Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ", - заявила она журналистам. "Ждем германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", - отметила Захарова.

Она напомнила, что "на днях в Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) заявили, что лаборатории удалось "неоспоримо" доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах блогера".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, усомнился в наличии рисков относительно реализации проекта газопровода "Северный поток 2". По его словам, в данный момент нет никаких оснований говорить о применении в отношении него каких-либо мер со знаком "минус".

"Это все-таки по большей степени коммерческий международный проект. С какой стати говорить о каких-то мерах со знаком "минус" в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее? Это как-то нерезонно, а главное, не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент", - сказал Песков.

Комментируя высказывания канцлера ФРГ Ангелы Меркель, он отметил: "Здесь нет повода для рассмотрения этого вопроса на политическом уровне".

В понедельник в Берлине заявили, что Меркель не исключает увязывания позиции Германии по проекту "Северный поток 2" с ответом на ситуацию с Навальным. Однако на этот счет должна быть сформулирована общая позиция внутри ЕС.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что поддерживает идею отказа от "Северного потока 2"после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. "Конечно, да", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с Навальным.

"В Германии все активнее стали говорить о необходимости остановки строительства "Северного потока 2". Ангела Меркель считает, что будущее проекта зависит от истории с Алексеем Навальным. Накануне напряжение с рубля сняла новость о том, что Навального вывели из искусственной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. В клинике Charite заявили, что его состояние улучшилось. (. . .) Рубль по-прежнему остается под влиянием геополитических факторов. Чем лучше будет состояние Навального, тем лучше будет чувствовать себя нацвалюта. Любая новость о приостановке проекта "Северный поток 2" вызовет новую волну продаж рубля и повышение курса доллара до 77 руб./$1", - отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

"Рубль продолжает слабеть, за доллар дают больше 76 рублей, индекс МосБиржи между тем в минусе более чем на 1%. Мы не ожидаем, что в течение предстоящей недели российская валюта сможет восстановить позиции, так как давление со стороны внешнеполитических факторов сохранится. Кроме того, на курсе негативно сказываются и сократившиеся в сентябре до 2,5 млрд рублей в день продажи валюты Минфином", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Участники торгов оценивают также заявления Трампа относительно Китая и ждут очередного заседания ЕЦБ.

Президент США заявил в понедельник, что намерен разорвать связи между американской экономикой и Китаем в случае его переизбрания на пост президента. "Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Будь то разделение (экономик - ИФ) или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Помимо этого, Трамп пообещал наказать компании, которые "хотят покинуть Америку, чтобы создать рабочие места в Китае и других странах".

Внимание трейдеров направлено на предстоящее заседание ЕЦБ, поскольку его итоги могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса евро с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой Центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

Снижение цен на нефть усилилось в ходе торгов во вторник на сигналах того, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым.

Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных агентством Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник упала на 4,05% - до $40,31 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 6,19% - до $37,31 за баррель.

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть - завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.

ЦБ РФ 31 августа, 1 и 2 сентября продавал валюту на 3,1 млрд рублей, 3 сентября - на 3,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Банк России во вторник, 8 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,6 трлн рублей (при лимите 1,6 трлн рублей и спросе 1 трлн 759,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 1 сентября, банки разместили 1 трлн 751,7 млрд рублей (при лимите 2,26 трлн рублей и спросе 1 трлн 751,7 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 8 сентября провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 307,9 млрд рублей при спросе 307,9 млрд рублей и лимите 710 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,19% годовых.

ЦБ РФ провел также размещение 37-го выпуска КОБР объемом 102 млрд 523,9 млн рублей. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0300% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 4,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 8 б.п. - до 4,6% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 7 б.п. - до 4,72% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 9 б.п. - 4,75% годовых.