Рынок акций РФ растерял весь рост начала торгов из-за снижения нефти и неуверенности Европы

Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов растерял весь рост из-за дешевеющей нефти и неуверенности фондовой Европы в дальнейшем подъеме; индекс МосБиржи после локального подъема к 2950 пунктам откатился в район 2930 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2929,13 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1215,15 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 75,94 рубля (+0,17 рубля), золото - $1938 за тройскую унцию (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), МТС (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,1% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Выросли в цене акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Московской биржи" (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%, до 0,7321 рубля), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), ММК (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), НЛМК (MOEX: NLMK) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Совет директоров "РусГидро" рекомендовал направить на дивиденды за 2019 год 0,03568 руб. на акцию, сообщила компания на ленте раскрытия информации. Общая сумма выплат составит 15,7 млрд руб., реестр акционеров под дивиденды закроется 10 октября.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в конце прошлой недели рынки оказались под давлением волны фиксации прибыли по "длинным" позициям в основном в перегретых бумагах технологического сектора. Негативные настроения перекинулись и на другие рынки, несмотря на хорошую макроэкономическую статистику, показавшую продолжение восстановления деловой активности в большинстве стран, а также снижение безработицы в США.

Индекс МосБиржи после утреннего роста перешел к боковому движению, а ближе к вечеру, в ожидании возвращения на рынки американских игроков, активность инвесторов и волатильность начнут нарастать. Тем не менее, отсутствие важной макроэкономической статистики не даст поводов мировым рынкам для существенного направленного движения. В результате индекс МосБиржи во вторник удержит позиции в диапазоне 2900-2950 пунктов, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что американский рынок во вторник попробует отскочить вверх после выходных, что должно поддержать и рынок акций РФ.

Фондовая Америка во вторник начнет закрывать сильное и беспричинное падение минувшего четверга. Такие провалы в последнее время бывали неоднократно, и все они начинали закрываться на 3-4 день. Скорее всего, данная тенденция повториться и сейчас, ведь поводов для начала серьезной волны коррекции за океаном нет никаких.

Лучше рынка могут выглядеть акции "Норникеля" и черных металлургов, которые отыгрывают рост цен на их продукцию и комфортный для них курс рубля. Однако увлекаться покупками не рекомендуется, политические риски слишком высоки. В частности, в ближайшие дни должна состояться встреча лидеров России и Белоруссии Путина и Лукашенко, по итогам которых ожидаются важные заявления, которые могут повлиять на динамику акций и рубля.

В случае улучшения внешних настроений нефть Brent может отскочить от отметки $42 за баррель, однако риски ухода в район $40 в самой обозримой перспективе все равно остаются, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабопозитивный: индексы Азии выросли, промышленные металлы торгуются в небольшом "плюсе", контракт на нефть Brent приостановил активное снижение, фьючерсы на индексы США демонстрируют положительную динамику. Между РФ и ФРГ постепенно налаживается диалог по проблеме Алексея Навального.

В газовом сегменте сохраняется пессимизм после того, как представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил о возможности рестрикций против "Северного потока 2".

На текущей неделе в Лондоне возобновятся переговоры по торговому соглашению после выхода Великобритании из Евросоюза. Однако, как заявил премьер-министр Борис Джонсон, обе стороны должны будут следовать дальше по пути "выхода", даже если не смогут договориться о торговых правилах. Вероятность этого весьма высокая, так как в Великобритании планируют принять новое законодательство, включая поддержку малого и среднего бизнеса, а также квотирование рыбной ловли в экономической зоне Соединенного Королевства.

В США накануне биржи были закрыты в связи с празднованием Дня труда.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем. По словам Трампа, США "теряют миллиарды долларов" на экономическом сотрудничестве с Китаем, "и если бы мы не вели бизнес с ними, мы бы не потеряли миллиарды". Он также повторил то, о чем неоднократно говорил ранее: "Если Байден победит, победит Китай, потому что Китай будет владеть нашей страной".

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,5%), но в Европе нет единого вектора (индекс FTSE подрос на 0,3%, DAX и CAC40 снижаются на 0,2-0,5%).

Экономика Японии во втором квартале 2020 года сократилась на 7,9% относительно предыдущего квартала на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствуют окончательные официальные данные. Снижение ВВП было отмечено по итогам третьего квартала подряд и стало рекордным. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение японского ВВП в апреле-июне на 8,1%, сообщает Trading Economics. Предварительные данные показали снижение на 7,8%. В годовом выражении ВВП Японии во втором квартале рухнул на рекордные 28,1% при ожидавшемся экспертами падении на 28,6%.

Участники рынков продолжают следить за развитием геополитической ситуации на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем.

Во вторник должны возобновиться переговоры Великобритании и ЕС, однако, как указывают европейские СМИ, между сторонами существует ряд разногласий.

Европейский союз сделает все, чтобы заключить соглашения с Великобританией об отношениях с ней после Brexit, но также готов к варианту, если такого соглашения не будет, заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Даниел Ферри.

Ранее в понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что Великобритания выполнит Соглашение о выходе, которое является предварительным условием для любого решения о будущих отношениях между ней и ЕС.

Нефть во вторник остается под давлением продавцов на сигналах того, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 7 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $41,76 за баррель (-0,6% и -1,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $38,81 за баррель (-2,4% к уровню пятницы).

Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных агентством Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты.

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть, - завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-6,5% и -6% "префы"), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,6%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+17,2% и +15,4% "префы"), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+11%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+7,8%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2,4%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 11,495 млрд рублей (из них 2,275 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).