Утренние прогнозы: небольшой рост

Во вторник аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Затем вероятно боковое движение.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российские фондовые торги во вторник откроются небольшим ростом. Быть может, "лучше рынка" будут акции "Норникеля" и черных металлургов, которые отыграют рост цен на их продукцию и комфортный для них курс рубля. Однако увлекаться покупками не рекомендуем, политические риски слишком высоки. Тем же, кому не терпится пополнить свои портфели, рекомендуем обратить внимание на "второй эшелон", там много интересных и относительно политически безопасных идей".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале сессии вторника ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше уровней закрытия понедельника, после чего он перейдет в боковое движение".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности прейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояния внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабопозитивный. Индексы Азии пытаются расти, промышленные металлы торгуются в небольшом плюсе. Контракт Brent приостановил активное снижение. Также укрепляют свои позиции против доллара США AUD, CAD, NZD, что говорит о наличии "аппетитов" к риску на глобальном рынке Фьючерсы на индексы США также демонстрируют положительную динамику. Всё это указывает на возможность роста российских индексов в начале торгов".