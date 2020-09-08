Рынок акций РФ ускорил падение из-за обвалившейся нефти и отката внешних площадок

Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ во вторник ускорил падение из-за обвалившейся нефти и отката внешних фондовых площадок во главе с ранее перегретыми бумагами технологического сектора; индексы МосБиржи и РТС сдали круглые рубежи 2900 и 1200 пунктов соответственно (РТС обновил минимум с конца мая).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2888,79 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1189,47 пункта (-2,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,5%.

Доллар вырос до 76,5 рубля (+0,73 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,1% "префы", "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%, до 0,7236 рубля), НЛМК (MOEX: NLMK) (-0,3%).

Совет директоров "РусГидро" рекомендовал направить на дивиденды за 2019 год 0,03568 руб. на акцию, сообщила компания на ленте раскрытия информации. Общая сумма выплат составит 15,7 млрд руб., реестр акционеров под дивиденды закроется 10 октября.

Выросли во вторник акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

По словам ведущего эксперта по международным рынкам компании "БКС брокер" Оксаны Холоденко, технологические акции в США во вторник дешевеют третью торговую сессию подряд, от установленных на прошлой неделе максимумов многие технологичные бумаги потеряли уже 10-20%.

Бумаги секторов IT-сектора и коммуникаций были одними из лидеров восстановления рынка США после "коронакризиса". Общая структурная проблема акций крупнейших технологических компаний заключается в антимонопольных нападках регуляторов и беспокойстве относительно защиты персональных данных пользователей. Более 10% теряют в цене акции Tesla после того, как бумаги не были включены в состав S&P 500 по итогам очередного пересмотра состава индекса (ожидалось, что Tesla войдет в S&P 500 после четырех кварталов прибыли подряд, однако провайдеров индекса могла не устроить структура прибыли корпорации).

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна должна снизить зависимость от Китая. Это указывает на нежелание Трампа идти на уступки в торговых вопросах. Тем временем руководство КНР намерено внедрить новые глобальные стандарты безопасности данных. Ситуация может измениться в ноябре после итогов президентских выборов.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями компании "Сбербанк управление активами" Евгений Линчик, слабая статистика из США усилила опасения инвесторов относительно того, что восстановление мировой экономики будет более долгим, чем ожидалось ранее. Отчет деловой активности в сфере услуг ISM показал замедление темпов роста в августе сильнее ожиданий (индекс показал снижение с 67,2 пункта до 62,4 пункта при прогнозе снижения до 65 пунктов). Уровень безработицы в США в августе снизился сильнее, чем ожидалось (до 8,4% с 10,2% в июле), однако остается высоким.

На этой неделе в центре внимания инвесторов будут информационные сообщения о новых мерах стимулирования в США ввиду возвращения Конгресса к работе после летних каникул.

Представители Ирака сообщили о том, что если к концу сентября не получится обеспечить компенсационные сокращения добычи нефти в полном объеме, страна может попросить Объединенный министерский мониторинговый комитет заручиться согласием стран ОПЕК+ на продление срока реализации этих мер до конца ноября, что создает риски дополнительного предложения нефти относительно текущих ожиданий.

Тем временем рынок акций РФ остается под давлением возросших геополитических рисков в связи с комментариями официальных лиц США и Германии о возможных санкциях из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, отмечает эксперт.

По словам аналитика Sberbank CIB Коула Эйксона, бумаги мировых высокотехнологичных компаний остаются в аутсайдерах, инвесторы продолжают выходить из акций данного сектора.

Пресс-секретарь германского канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что власти страны не исключают возможности отказа от строительства газопровода "Северный поток 2" в качестве ответной меры на ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Некоторые СМИ, включая агентство Bloomberg, восприняли это как признак определенных изменений в позиции германского канцлера по сравнению с тем, как она формулировалась ранее.

Новые выпады в адрес китайских корпораций со стороны официальных представителей США на динамику котировок акций в Азии повлияли незначительно, но в США индексы продолжили снижение. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник должен выступить на встрече НАТО. Хотя основное внимание он намерен уделить Китаю, новостной фон за последние дни предполагает также возможность негативных комментариев по России, отмечает Эйксон.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, кроме давления на бумаги "Газпрома" и "НОВАТЭКа", продажи затронули акции представителей информационных технологий. Американский рынок возвращается к торгам после длинных выходных, и вновь индекс Nasdaq готов показать сильное снижение. Золото также находится под давлением укрепляющегося доллара, а вслед за ним распродают Polymetal, Petropavlovsk (MOEX: POGR) и "Полюс". Лучше рынка выглядели "префы" "Сургутнефтегаза", где можно говорить о традиционной реакции рынка на ослабление рубля.

Ослабление рубля может создать избыточное инфляционное давление, да и дальнейшее снижение ставки ЦБ РФ вряд ли повлияет на стоимость реальных заимствований. Соответственно, цикл смягчения, с большой вероятностью, завершился. На грядущем заседании совета директоров ЦБ РФ параметры денежной политики останутся без изменений, считает аналитик.

Возвращение американского рынка после длинных выходных показывает о существовании дальнейшего потенциала движения вниз. На британском направлении новые осложнения: Financial Times пишет о том, что правительство Бориса Джонсона готово продвигать законопроекты, которые противоречат соглашению с Евросоюзом, заключенному в январе. В ответ на подобные действия Лондона Брюссель пригрозил отсутствием сделки по Brexit, если данные действия продолжатся. Впрочем, сам Борис Джонсон весьма легко отнесся к этому, предписав ускорить оформление "выхода", если соглашение не будет достигнуто в ближайшую неделю.

Нефтяной рынок по-прежнему сосредоточен на слабом восстановлении спроса и рисках падения дисциплины в ОПЕК+. Министр энергетики РФ Александр Новак также напомнил, что наличие законсервированных скважин позволит РФ вернуть себе долю рынка, когда спрос восстановится до прежних объемов. Однако для нефтетрейдеров подобные заявления также означают, что искусственный дефицит предложения - это не повод для роста котировок.

Президент Дональд Трамп вновь заговорил о превращении США в промышленную державу и необходимости разрыва экономических связей с Китаем. По его словам, это позволит разрушить схему, когда КНР наживается на Америке, хотя сама Америка была в числе первых, кто активно использовал Китай в качестве мировой фабрики. Таким образом, американский рынок готов продолжить коррекцию как на фоне фиксации прибыли по перегретым бумагам, так и роста рисков резкого ухудшения торговых отношений с Китаем, хотя эти отношения уже давно не являются теплыми. Российский рынок и рубль продолжают нести потери на внешнеполитических рисках, констатирует Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ развивается среднесрочный нисходящий тренд. Торги во вторник в целом характеризовались фиксацией прибыли по многим бумагам, в том числе по золотодобытчикам, которые долгое время смотрелись лучше рынка. В США после продолжительных выходных индексы продолжили снижение, индекс S&P 500 устремился к нижней полосе Боллинджера дневного графика (3300 пунктов). В лидерах падения остается высокотехнологичный сектор на фоне обещаний Трампа еще больше снизить зависимость США от экономики Китая в случае его переизбрания в ноябре. Акции Tesla обвалились, так как бумаги по итогам очередного пересмотра, вопреки ожиданиям, не были включены в индекс S&P 500.

Нефть откатилась к минимумам с июня, в опасности оказался среднесрочный восходящий тренд, и все более реальной становится угроза возвращения фьючерсов на нефть Brent в район $30 за баррель. С фундаментальной точки зрения причиной продаж стали опасения относительно ослабления спроса в условиях не такого уж ограниченного предложения, переход доллара к укреплению и завершение сезона летних автомобильных поездок в США.

Индексы МосБиржи и РТС опустились ниже 2900 и 1200 пунктов, подавая сигналы в пользу развития нисходящего движения в район 2800 и 1110 пунктов соответственно. Теперь можно говорить о том, что на российских площадках развивается не только краткосрочный, но и среднесрочный нисходящий тренд, который в ближайшие дни рискует усилиться. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2840-2940 пунктов, считает Кожухова.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%), однако снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-1,6%) и Америка (индекс S&P 500 упал на 2,3%, ниже 3350 пунктов).

Экономика Японии во втором квартале 2020 года сократилась на 7,9% относительно предыдущего квартала на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствуют окончательные официальные данные. Снижение ВВП было отмечено по итогам третьего квартала подряд и стало рекордным. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение японского ВВП в апреле-июне на 8,1%, сообщает Trading Economics. Предварительные данные показали снижение на 7,8%. В годовом выражении ВВП Японии во втором квартале рухнул на рекордные 28,1% при ожидавшемся экспертами падении на 28,6%.

Участники рынков продолжают следить за развитием геополитической ситуации на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем.

Во вторник должны возобновиться переговоры Великобритании и ЕС, однако, как указывают европейские СМИ, между сторонами существует ряд разногласий.

Европейский союз сделает все, чтобы заключить соглашения с Великобританией об отношениях с ней после Brexit, но также готов к варианту, если такого соглашения не будет, заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Даниел Ферри.

Ранее в понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что Великобритания выполнит соглашение о выходе, которое является предварительным условием для любого решения о будущих отношениях между ней и ЕС.

Нефть во вторник остается под давлением продавцов на сигналах того, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым; цена Brent к 18:50 МСК упала почти на $2,5 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $39,51 за баррель (-6% и -1,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $36,34 за баррель (-8,6% к уровню пятницы).

Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных агентством Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты.

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть - завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката во вторник выступили акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-11% и -13,2% "префы"), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,3%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (-3,3%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-3,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+16,6% и +5,4% "префы"), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+4,4% и +7,9% "префы"), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,333 млрд рублей (из них 14,771 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).