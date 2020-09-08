Цены евробондов РФ во вторник умеренно снизились на фоне падения спроса на рисковые активы

Москва. 8 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, исключение составил лишь самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году, который немного скорректировался вверх после резкого падения накануне. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 7 сентября, составив 114,5% от номинала, что соответствует доходности 1,945% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,21% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 0,5 пункта и составил 181,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к понедельнику на 103 базисных пункта - до 139,36% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и составила 3,395% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 80 базисных пунктов - до 134,38% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 3,37% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 114,75% от номинала, что соответствует доходности 2% годовых (без изменений к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году снизились в цене на 9 базисных пунктов, до 110,35% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 1,365% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году после обвального падения накануне во вторник подорожал в рамках коррекции на 28 базисных пунктов - до 132,98% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,37% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 5 базисных пунктов, подешевев до 112,75% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 2,215% годовых).

"Сегодня для рынка российских еврооблигаций был негативный день вследствие как общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", так и заметного падения нефтяных цен. Таким образом, выросли доходности еврооблигаций практически всех развивающихся стран в пределах от 3 до 6 базисных пунктов. На этом фоне мы также наблюдаем снижение валютного курса рубля. В отличие от падения прошлой недели, когда давление на отечественные активы оказывали геополитические и санкционные риски, на этот раз снижение носит общемировой характер и не ограничивается только российскими активами, то есть это не история "игры против России", а скорее игра в общемировом тренде", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.