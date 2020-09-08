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Главная / Мнения аналитиков / Потенциал падения рубля пока не выглядит исчерпанным - "Фридом Финанс"
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08 сентября 2020 года 18:37
Потенциал падения рубля пока не выглядит исчерпанным - "Фридом Финанс"
Потенциал падения рубля пока не выглядит исчерпанным и во многом будет зависеть от поведения внешних площадок, которые пока тоже не достигли "дна", сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Рубль во вторник вышел на новые минимумы с 22 апреля 2020 по отношению к доллару, а по отношению к евро - c зимы 2016, констатирует аналитик Валерий Емельянов. Американская валюта доходила на торгах до 76,6 руб./$1, потеряв позднее всего около 30 копеек. Европейская денежная единица протестировала уровень 90,2 руб./EUR1, но к вечеру ушла чуть ближе к 90 руб./EUR1. "Потенциал падения рубля пока не выглядит исчерпанным, что, впрочем, во многом будет зависеть от поведения внешних площадок, которые пока тоже не достигли "дна". Ближайшей психологической целью в долларе является планка 77 руб./$1, но в моменте рынок вполне может проскочить уровень 77,6 руб./$1. Евро будет вести себя менее динамично, чем в предыдущие недели. Мы закладываем рост на ближайшие сессии не выше 91,5 руб./EUR1", - пишет специалист компании.
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08 сентября 2020 года 19:31
Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро на обвалившейся нефти и снижении интереса к риску
Москва. 8 сентября. Доллар и евро уверенно дорожают на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль падает к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и обвалившейся нефти. читать дальше
.08 сентября 2020 года 19:22
Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ во вторник ускорил падение из-за обвалившейся нефти и отката внешних фондовых площадок во главе с ранее перегретыми бумагами технологического сектора; индексы МосБиржи и РТС сдали круглые рубежи 2900 и 1200 пунктов соответственно (РТС обновил минимум с конца мая). читать дальше
.08 сентября 2020 года 19:16
Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA
Украина может разместить еще один выпуск еврооблигаций возможным объемом $1-1,5 млрд для бюджетных целей и финансирования выкупа ВВП-варрантов, считают аналитики BofA Securities. "Мы предпочитаем варранты облигациям, учитывая потенциал больших купонов в связи с восстановлением роста в 2021 году... читать дальше
.08 сентября 2020 года 18:45
Москва. 8 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, исключение составил лишь самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году, который немного скорректировался вверх после резкого падения накануне. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.08 сентября 2020 года 18:02
Аналитик "ФИНАМа" Сергей Дроздов отмечает, что в настоящий момент спекулятивная игра против российской валюты обусловлена усилением политических рисков, связанных с ситуацией вокруг истории с оппозиционером Алексеем Навальным. "Крупные отечественные и зарубежные инвесторы опасаются введения... читать дальше
.08 сентября 2020 года 17:12
BCS GM открыл новую торговую идею "Лонг в GDR Северстали" на ожиданиях роста внутренних цен на сталь
BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею "Лонг в глобальных депозитарных расписках (GDR) ПАО "Северсталь" с ожидаемой доходностью 10-15% до конца октября на ожиданиях роста внутренних цен на сталь как минимум на 5%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега... читать дальше
.08 сентября 2020 года 16:56
Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова полагает, что в перспективе ближайших недель золото может подвергнуться нисходящей коррекции в район $1800-1830/унцию, чего можно ожидать при закреплении металла ниже $1900/унцию. Среднесрочные перспективы (ближайшие месяцы) остаются позитивными при... читать дальше
.08 сентября 2020 года 16:17
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника ускорили темпы падения и преодолели психологически важные отметки 2900 и 1200 пунктов соответственно, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Российский рынок акций остается под двойным давлением, которое исходит как от внешнего... читать дальше
.08 сентября 2020 года 15:55
Москва. 8 сентября. Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" во вторник днем, рубль падает к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и обвалившейся нефти. читать дальше
.08 сентября 2020 года 15:53
Аналитики Julius Baer считают, что в текущем году котировки нефти должны преодолеть рубеж в $45 за баррель, говорится в комментарии компании. Летнее затишье на нефтяных рынках завершилось после падения уверенности на фондовых рынках. Котировки нефти снизились на 8-10% с максимумов конца августа,... читать дальше
.08 сентября 2020 года 15:20
Аналитики управления анализа рынков "Открытие Брокер" считают, что технологический потенциал компании Intel может обеспечить рост финансовых показателей и способствовать росту стоимости ее акций, говорится в комментарии. "Мы базируем нашу оценку стоимости акций на основе форвардного... читать дальше
.08 сентября 2020 года 14:48
Геополитические риски и угроза новых санкций продолжат оказывать давление на российский рынок акций - Альфа-банк
Геополитические риски и угроза новых санкций продолжают оказывать давление на российский рынок акций и курс рубля, так как события в Белоруссии и ситуация вокруг отравления Алексея Навального не исчезли с повестки дня, продолжая доминировать в глобальном новостном потоке, говорится в обзоре... читать дальше
.08 сентября 2020 года 14:14
Ожидание дополнительных продаж валюты со стороны ЦБ начнут сказываться на курсе рубля уже в конце сентября - Банк "Санкт-Петербург"
убль во вторник продолжает слабеть, за доллар дают больше 76 руб./$1, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Специалисты банка по-прежнему не ждут, что в течение предстоящей недели российская валюта сможет восстановить позиции, а вот в октябре, по их мнению, в пользу российской валюты... читать дальше
.08 сентября 2020 года 13:11
Рубль может вернуться к отметке 76 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Если новостной фон останется негативным, рубль может снова подешеветь до 76 руб./$1, в противном случае не исключено постепенное укрепление... читать дальше
.08 сентября 2020 года 12:32
ITI Capital не исключает спекулятивного роста акций нефтегазового сектора на фоне перетока средств из одних акций в другие
Аналитики ITI Capital не исключают спекулятивного роста акций нефтегазового сектора на фоне перетока средств из одних акций в другие, сообщается в комментарии. В условиях давления на перегретый IT-сектор, как следует из исторических данных, инвесторы перекладываются в более дешевые и... читать дальше
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