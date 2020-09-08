Потенциал падения рубля пока не выглядит исчерпанным - "Фридом Финанс"

Потенциал падения рубля пока не выглядит исчерпанным и во многом будет зависеть от поведения внешних площадок, которые пока тоже не достигли "дна", сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

Рубль во вторник вышел на новые минимумы с 22 апреля 2020 по отношению к доллару, а по отношению к евро - c зимы 2016, констатирует аналитик Валерий Емельянов. Американская валюта доходила на торгах до 76,6 руб./$1, потеряв позднее всего около 30 копеек. Европейская денежная единица протестировала уровень 90,2 руб./EUR1, но к вечеру ушла чуть ближе к 90 руб./EUR1.

"Потенциал падения рубля пока не выглядит исчерпанным, что, впрочем, во многом будет зависеть от поведения внешних площадок, которые пока тоже не достигли "дна". Ближайшей психологической целью в долларе является планка 77 руб./$1, но в моменте рынок вполне может проскочить уровень 77,6 руб./$1. Евро будет вести себя менее динамично, чем в предыдущие недели. Мы закладываем рост на ближайшие сессии не выше 91,5 руб./EUR1", - пишет специалист компании.