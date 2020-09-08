Спекулятивная игра против российской валюты обусловлена усилением политических рисков - "ФИНАМ"

Аналитик "ФИНАМа" Сергей Дроздов отмечает, что в настоящий момент спекулятивная игра против российской валюты обусловлена усилением политических рисков, связанных с ситуацией вокруг истории с оппозиционером Алексеем Навальным. "Крупные отечественные и зарубежные инвесторы опасаются введения очередных санкций против России, аналогичных тем, которые два года назад были введены после якобы отравления "Новичком" в британском Солсберри бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Сразу стоит отметить, что спрогнозировать, какими будут санкции и будут ли они вообще, довольно сложно, в связи с чем остается лишь ждать, насколько жесткой будет реакция наших западных "партнеров", - пишет специалист компании в своем комментарии.

На данном этапе, согласно информации, опубликованной в западной прессе, Европейский союз может ввести санкции против России только после расследования, которое установит ответственных за отравление оппозиционера. По заявлению представителя Еврокомиссии Питера Стано, Москва сама должна провести независимое расследование, найти виновных и привлечь их к ответственности, и от ее действий будет зависеть дальнейшая реакция ЕС. Ангела Меркель в ближайшие дни планирует провести консультации с Европейским союзом и НАТО, целью которых является проработка позиции по произошедшему инциденту, но пока сама канцлер не выдвинула конкретных предложений по данному вопросу.

Дроздов также указывает, что давление на рубль оказывают резко ухудшившаяся конъюнктура на глобальных финансовых рынках и падающие вслед за биржами Европы и США цены на нефть. Негативные настроения на рынке энергоносителей обусловлены информацией о том, что саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco приняла решение в октябре снизить цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США.

"Однако, как показывает история, со временем политическая составляющая теряет свою силу, и российская валюта возвращается под влияние традиционных для нее факторов. Сейчас, если отбросить так называемые политические риски, курс российской валюты вполне мог находиться в диапазоне 72,70-74 по отношению к американскому доллару. Ну а до тех пор, пока тема возможных санкций обсуждается в мировых СМИ, рубль будет оставаться под давлением, а в случае введения очередных экономических ограничений со стороны наших западных "партнеров" может опуститься к отметкам 77,60 за доллар и 91,50 за евро", - полагает Дроздов.