BCS GM открыл новую торговую идею "Лонг в GDR Северстали" на ожиданиях роста внутренних цен на сталь

BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею "Лонг в глобальных депозитарных расписках (GDR) ПАО "Северсталь" с ожидаемой доходностью 10-15% до конца октября на ожиданиях роста внутренних цен на сталь как минимум на 5%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского, Артема Багдасаряна и Рафаеля Мкртчяна.

Кроме того, эксперты поместили на пересмотр рекомендации и прогнозные оценки для анализируемых бумаг российских сталепроизводителей в связи с улучшением фундаментальных характеристик рынка.

"Мы помещаем бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF), ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК), ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) и Evraz на пересмотр в связи с улучшением фундаментальных характеристик рынка стали и отзываем наши долгосрочные рекомендации, прогнозные цены и прогнозы показателей", - говорится в обзоре.

Аналитики отмечают, что неопределенность вокруг цен на ЖРС позитивна для "Северстали", которая обеспечивает себя железной рудой на 130% (против 19% у ММК), что позволит компании извлечь выгоду из удорожания ЖРС, но ограничит потенциальный позитив для ММК. Кроме того, хотя ММК может получить наибольшую выгоду в случае роста внутренних цен на сталь (около 85% выручки компании генерируется в России), "Северсталь" также имеет существенную долю в выручке от продаж на внутреннем рынке (62-70%), подчеркивают они.

"Таким образом, мы добавляем "Лонг в GDR "Северстали" к ранее открытой идее "Лонг в GDR НЛМК", - пишут эксперты.