Котировки нефти в текущем году должны преодолеть рубеж в $45 за баррель - Julius Baer

Аналитики Julius Baer считают, что в текущем году котировки нефти должны преодолеть рубеж в $45 за баррель, говорится в комментарии компании.

Летнее затишье на нефтяных рынках завершилось после падения уверенности на фондовых рынках. Котировки нефти снизились на 8-10% с максимумов конца августа, вернувшись на уровень около $40 за баррель.

Тем не менее, констатирует главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Норберт Рюкер, с фундаментальной точки зрения ситуация не изменилась. Спрос постепенно догоняет докризисные уровня вслед за быстрым восстановлением начала лета. Рынок нефти во многом отражает общую экономическую картину. Спрос в Китае, похоже, вернулся к рекордным уровням, благодаря заполнению нефтехранилищ. Европа вернулась к 95% от нормальных уровней, поскольку спрос на автомобильное топливо частично компенсирует слабый спрос на керосин и авиатопливо. США не сильно отстают и демонстрируют аналогичную динамику.

Тем временем, отмечает Рюкер, предложение нефти остается ограниченным, поскольку сланцевый бизнес Северной Америки придерживается краткосрочных проектов, а нефтедобывающие страны лишь постепенно ослабляют введенные ограничения на объемы производства.

"Рынок нефти должен нормализоваться, и к началу следующего года избыток предложения сойдет на нет. Текущая проверка настроений на финансовых рынках не должна привести к длительному падению цен на нефть. Настроения на рынке нефти выглядят сбалансированными, а рынок фьючерсов не указывает на перевес длинных позиций, что ограничивает риски чрезмерного закрепления прибылей. Мы придерживаемся конструктивного взгляда и ожидаем, что в текущем году котировки нефти превысят уровень $45 за баррель", - пишет он.