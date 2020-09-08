Технологический потенциал позволит Intel увеличить стоимость акций - "Открытие Брокер"

Аналитики управления анализа рынков "Открытие Брокер" считают, что технологический потенциал компании Intel может обеспечить рост финансовых показателей и способствовать росту стоимости ее акций, говорится в комментарии.

"Мы базируем нашу оценку стоимости акций на основе форвардного мультипликатора P/E. С учетом ожидаемых среднегодовых темпов роста EPS в 9% на горизонте 5 лет, справедливый форвардный мультипликатор P/E составляет 12,0x против текущего 10,3x. При средних ожиданиях по скорректированному EPS на 2020-ой финансовый год в размере $4,8 целевая цена акций Intel на ближайшие 12 месяцев составляет $57,50, что на 15% выше текущего уровня", - указывают специалисты "Открытие Брокер".