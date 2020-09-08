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Главная / Мнения аналитиков / Геополитические риски и угроза новых санкций продолжат оказывать давление на российский рынок акций - Альфа-банк
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08 сентября 2020 года 14:48
Геополитические риски и угроза новых санкций продолжат оказывать давление на российский рынок акций - Альфа-банк
Геополитические риски и угроза новых санкций продолжают оказывать давление на российский рынок акций и курс рубля, так как события в Белоруссии и ситуация вокруг отравления Алексея Навального не исчезли с повестки дня, продолжая доминировать в глобальном новостном потоке, говорится в обзоре Альфа-банка. "Хотя существует риск эскалации конфликта в Белоруссии, на данный момент ситуация остается под контролем, тогда как прямого вмешательства во внутриполитические проблемы страны Кремля не наблюдается. Более актуальна сейчас ситуация вокруг предположительного отравления Алексея Навального и требований новых санкций против России, исходящих из США и ЕС. Несмотря на призывы некоторых кругов к Ангеле Меркель приостановить поддержку "Северного потока-2", мы считаем, что это маловероятно. Г-жа Меркель привнесла огромную политическую волю в реализацию данного проекта, тогда как обеспечение энергетической и экономической независимости Германии - вопрос особой важности для Берлина", - пишут специалисты банка. При этом эксперты Альфа-банка отмечают, что позитивная динамика цен на металлы поддержит на неделе акции российских производителей металлов. Инвесторы, по их мнению, будут проявлять интерес и к акциям золотодобывающих компаний благодаря их защитной природе при нынешней конъюнктуре рынка. Бумаги энергетических предприятий, по оценкам аналитиков банка, также могут быть востребованы рынком благодаря их защитным характеристикам на фоне текущей неопределенности, в частности, на фоне санкционных рисков. Ослабление курса рубля и укрепление китайского юаня благоприятны для компаний-экспортеров, указывают специалисты Альфа-банка. "В целом направление рынка на этой неделе будут задавать акции, входящие в состав индекса Nasdaq - все будет зависеть от того, смогут ли они отыграть свои потери, или же инвесторы продолжат фиксировать по ним прибыль. Поскольку до президентских выборов в США остается два месяца, российский рынок акций вступает в период повышенной волатильности и может находиться под влиянием новостного фона, сопровождающего предвыборную кампанию в США", - пишут они.
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08 сентября 2020 года 19:31
Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро на обвалившейся нефти и снижении интереса к риску
Москва. 8 сентября. Доллар и евро уверенно дорожают на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль падает к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и обвалившейся нефти. читать дальше
.08 сентября 2020 года 19:22
Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ во вторник ускорил падение из-за обвалившейся нефти и отката внешних фондовых площадок во главе с ранее перегретыми бумагами технологического сектора; индексы МосБиржи и РТС сдали круглые рубежи 2900 и 1200 пунктов соответственно (РТС обновил минимум с конца мая). читать дальше
.08 сентября 2020 года 19:16
Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA
Украина может разместить еще один выпуск еврооблигаций возможным объемом $1-1,5 млрд для бюджетных целей и финансирования выкупа ВВП-варрантов, считают аналитики BofA Securities. "Мы предпочитаем варранты облигациям, учитывая потенциал больших купонов в связи с восстановлением роста в 2021 году... читать дальше
.08 сентября 2020 года 18:45
Москва. 8 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, исключение составил лишь самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году, который немного скорректировался вверх после резкого падения накануне. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.08 сентября 2020 года 18:37
Потенциал падения рубля пока не выглядит исчерпанным и во многом будет зависеть от поведения внешних площадок, которые пока тоже не достигли "дна", сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Рубль во вторник вышел на новые минимумы с 22 апреля 2020 по отношению к доллару, а по отношению к евро -... читать дальше
.08 сентября 2020 года 18:02
Аналитик "ФИНАМа" Сергей Дроздов отмечает, что в настоящий момент спекулятивная игра против российской валюты обусловлена усилением политических рисков, связанных с ситуацией вокруг истории с оппозиционером Алексеем Навальным. "Крупные отечественные и зарубежные инвесторы опасаются введения... читать дальше
.08 сентября 2020 года 17:12
BCS GM открыл новую торговую идею "Лонг в GDR Северстали" на ожиданиях роста внутренних цен на сталь
BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею "Лонг в глобальных депозитарных расписках (GDR) ПАО "Северсталь" с ожидаемой доходностью 10-15% до конца октября на ожиданиях роста внутренних цен на сталь как минимум на 5%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега... читать дальше
.08 сентября 2020 года 16:56
Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова полагает, что в перспективе ближайших недель золото может подвергнуться нисходящей коррекции в район $1800-1830/унцию, чего можно ожидать при закреплении металла ниже $1900/унцию. Среднесрочные перспективы (ближайшие месяцы) остаются позитивными при... читать дальше
.08 сентября 2020 года 16:17
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника ускорили темпы падения и преодолели психологически важные отметки 2900 и 1200 пунктов соответственно, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Российский рынок акций остается под двойным давлением, которое исходит как от внешнего... читать дальше
.08 сентября 2020 года 15:55
Москва. 8 сентября. Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" во вторник днем, рубль падает к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и обвалившейся нефти. читать дальше
.08 сентября 2020 года 15:53
Аналитики Julius Baer считают, что в текущем году котировки нефти должны преодолеть рубеж в $45 за баррель, говорится в комментарии компании. Летнее затишье на нефтяных рынках завершилось после падения уверенности на фондовых рынках. Котировки нефти снизились на 8-10% с максимумов конца августа,... читать дальше
.08 сентября 2020 года 15:20
Аналитики управления анализа рынков "Открытие Брокер" считают, что технологический потенциал компании Intel может обеспечить рост финансовых показателей и способствовать росту стоимости ее акций, говорится в комментарии. "Мы базируем нашу оценку стоимости акций на основе форвардного... читать дальше
.08 сентября 2020 года 14:14
Ожидание дополнительных продаж валюты со стороны ЦБ начнут сказываться на курсе рубля уже в конце сентября - Банк "Санкт-Петербург"
убль во вторник продолжает слабеть, за доллар дают больше 76 руб./$1, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Специалисты банка по-прежнему не ждут, что в течение предстоящей недели российская валюта сможет восстановить позиции, а вот в октябре, по их мнению, в пользу российской валюты... читать дальше
.08 сентября 2020 года 13:11
Рубль может вернуться к отметке 76 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Если новостной фон останется негативным, рубль может снова подешеветь до 76 руб./$1, в противном случае не исключено постепенное укрепление... читать дальше
.08 сентября 2020 года 12:32
ITI Capital не исключает спекулятивного роста акций нефтегазового сектора на фоне перетока средств из одних акций в другие
Аналитики ITI Capital не исключают спекулятивного роста акций нефтегазового сектора на фоне перетока средств из одних акций в другие, сообщается в комментарии. В условиях давления на перегретый IT-сектор, как следует из исторических данных, инвесторы перекладываются в более дешевые и... читать дальше
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