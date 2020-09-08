Ожидание дополнительных продаж валюты со стороны ЦБ начнут сказываться на курсе рубля уже в конце сентября - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль во вторник продолжает слабеть, за доллар дают больше 76 руб./$1, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Специалисты банка по-прежнему не ждут, что в течение предстоящей недели российская валюта сможет восстановить позиции, а вот в октябре, по их мнению, в пользу российской валюты начнут играть дополнительные продажи валюты со стороны Центрального Банка. При этом ожидания продаж начнут сказываться на курсе уже в конце сентября.