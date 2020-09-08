Рубль может вернуться к отметке 76 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль может вернуться к отметке 76 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Если новостной фон останется негативным, рубль может снова подешеветь до 76 руб./$1, в противном случае не исключено постепенное укрепление до 75,50 руб./$1", - указывают эксперты Sberbank Investment Research.

Также специалисты Sberbank Investment Research ожидают консолидации рынка рублевого долга в случае постепенного укрепления рубля.

Аналитики Sberbank CIB не исключают, что цены на нефть могут просесть под влиянием целого ряда негативных факторов. В частности, инвесторов тревожит то, что Саудовская Аравия снизила отпускные цены на октябрь – это рассматривается как признак ослабления спроса на энергоносители. По оценкам Sberbank CIB, во вторник котировки Brent могут снова протестировать $41,6 за баррель или даже просесть до $40,7 за баррель.