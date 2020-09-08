ITI Capital не исключает спекулятивного роста акций нефтегазового сектора на фоне перетока средств из одних акций в другие

Аналитики ITI Capital не исключают спекулятивного роста акций нефтегазового сектора на фоне перетока средств из одних акций в другие, сообщается в комментарии.

В условиях давления на перегретый IT-сектор, как следует из исторических данных, инвесторы перекладываются в более дешевые и недооценённые компании сектора авиаперевозок (Delta Airlines, Air France-KLM, American Airlines и т.д.), развлечений (Carnival, Fox и т.д.), транспорта (General Motors, Volkswagen, Toyota) и финансового (Citibank, JPMorgan и Goldman Sachs), отмечают специалисты ITI Capital.

"В пятерку самых дешевых компаний мира по коэффициенту стоимость акции/балансовая стоимость компании (P/B) входят "Газпром" и "Сургутнефтегаз", но в обоих случаях на бумаги влияет риск санкций и волатильность на рынке нефти. Нефтегазовый сектор выглядит весьма недооцененным, но пока отсутствуют факторы спроса, предпосылок для реализации потенциала роста нет, но мы не исключаем спекулятивного роста на фоне перетока средств из одних акций в другие", - пишут аналитики.

Эксперты также отмечают, что это все тактические покупки, в долгосрочной перспективе IT-сектор всегда растет быстрее, чем остальные сектора, но нужно формировать позиции на более низких уровнях, чем сейчас.