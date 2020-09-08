Brent пока останется в диапазоне $41-42/баррель - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что нефть марки Brent находится на минимальных уровнях с начала марта текущего года, в то же время эти уровни (и даже более низкие) оправданы, указывают эксперты, с точки зрения фундаментала. "Так, мы ждем сохранения навеса предложения до конца этого и следующего года в отсутствие новых сокращений от ОПЕК+ и слабого спроса. На этой неделе в фокусе традиционная статистика по запасам в США, но с учетом начала сезона техрегламента на НПЗ мы сюрпризов не ждем, полагая, что запасы сырой нефти начнут восстанавливаться. Предоставление Саудовской Аравией азиатским клиентам скидок на октябрь и отсутствие прогресса в переговорах по стимулам в США - все это будет давить на цены на нефть. Во вторник мы полагаем, что нефть Brent также будет в зоне 41-42 долл./барр." - пишут специалисты в обзоре банка.